Radioterapia, un segment prea sărac

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Cristian Busoi, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca exista in prezent mai multe discutii la nivelul cel mai inalt pentru o investitie masiva in aparatura de radioterapie, transmite Agerpres."Din pacate, situatia este din ce in ce mai grava si un numar de pacienti care ar putea fi salvati sau carora li s-ar putea imbunatati ultima perioada a vietii, cei care nu mai pot fi vindecati in cazul cancerului sau cei care pleaca in strainatate ar putea sa fie rezolvati in sistemul de sanatate romanesc", a explicat Cristian Busoi.