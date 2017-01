Radioterapeut: Romania risca sa ramana fara specialisti peste zece ani

Romania risca sa ramana fara specialisti peste zece ani, in conditiile in care acum sunt 300 de oncologi si mai putini de 50 de radioterapeuti, iar in ultimul an nu s-a inscris niciun medic la specialitatea de radioterapie-oncologie, a declarat prof.dr. Cristian Chiricuta, specialist in radioterapie, scrie paginamedicala.ro. Dezastrul este ca in ultimul an nu s-a inscris niciun medic la specialitatea de radioterapie-oncologie, deci eu nu stiu cum va fi in Romania peste zece ani fara specialisti, pentru ca in acesti zece ani, jumatate dintre cei prezenti se vor pensiona si vor iesi din campul de actiune", a precizat Chiricuta la Conferinta organizata de Coalitia Europeana a Pacientilor Bolnavi de Cancer (ECPC).