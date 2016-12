Răcelile de toamnă – tratate fără antibiotice, dar cu odihnă şi multe vitamine

Răcelile de toamnă – tratate fără antibiotice, dar cu odihnă și multe vitamine

Dimineața - frig, brumă, ceață, ziua - soare, cald. Zilele de toamnă aduc cu ele diferențe mari de temperatură, care ne dau organismul peste cap. Conform cercetătorilor, presiunea atmosferică poate influența activitatea mentală umană, cauzând schimbări semnificative la nivelul atenției și memoriei pe termen scurt. Astfel apar durerile de cap și este favorizată dezvoltarea virusurilor respiratorii, afecțiunilor reumatice, insomniei etc. Ploile, vântul puternic și variațiile de umiditate contribuie la slăbirea sistemului imunitar, favorizând contactarea bolilor. Potrivit sfatulmedicului.ro, răcelile pot fi cauzate de peste 200 de tipuri de virusuri și, de regulă, nu au același grad de severitate comparativ cu răcelile specifice sezonului de iarnă. Din cauza numărului foarte mare și în permanentă dezvoltare de virusuri care pot cauza răceală, organismul uman nu reușește să determine rezistență pentru toate aceste virusuri. Congestie nazală, dureri de cap, oboseală Primele semne ale răcelii de toamnă sunt congestia nazală sau secrețiile nazale, inflamarea sau durerile în gât, strănut, tuse. Uneori, aceste simptome sunt însoțite de febră și dureri de cap, senzație de oboseală și dureri musculare. Simptomele durează, în medie de la trei la zece zile. Răceala se transmite, de regulă, prin contact direct cu secrețiile infectate (strângerea mâinii cu o persoană bolnavă) sau indirect, prin contactul cu o suprafață infectată. Deși răcelile comune se manifestă de regulă în sezoanele reci, toamna, iarna, vremea rece în sine nu cauzează răceala. În schimb, se consideră că în lunile cu vreme rece, persoanele obișnuiesc să petreacă mai mult timp în spații închise, mult mai aproape unii de alții, facilitând astfel răspândirea virusurilor. Tratamentul răcelilor comune este simptomatic și presupune, în mod special, odihnă și consumarea unei cantități cât mai mare de lichide. În niciun caz nu se administrează antibiotice, pentru că nu au efect împotriva virusurilor, ci doar împotriva bacteriilor, și ne pot slăbi imunitatea și mai tare. Pentru a ne ajuta organismul să facă față avalanșei de viruși din sezonul rece, trebuie să ne oferim cât mai multe vitamine și minerale. Lămâile sunt fructul ideal pentru restabilirea echilibrului acid-alcalin. Consumarea de limonadă sau adăugarea de suc de lămâie în ceai, salată sau alte feluri de mâncare ajută la îmbunătățirea echilibrului intern al organismului. De asemenea, există nenumărate suplimente pe bază de plante sau tincturi, care oferă un sprijin suplimentar organismului în acomodarea cu schimbările de mediu. În plus, nu trebuie neglijată odihna. Adulții au nevoie de șase până la zece ore de somn pe noapte. Consumați proteine și beți multă apă Proteinele reprezintă un element de bază în sănătatea organismului, minții și sistemului imunitar. Dietele sărace în proteine conțin, de regulă, cantități ridicate de carbohidrați, care sunt ușor transformați în glucoză și cresc nivelul de zahăr în sânge, solicitând pancreasul și sistemul imunitar. Și este nevoie de o hidratare foarte bună. Experții susțin că majoritatea durerilor de cap survin în prezența unui consum insuficient de apă. Durerea de cap și setea reprezintă semne ale deshidratării. Fructe și legume și mult aer curat Fructele și legumele au la bază nenumărate vitamine, minerale, fibre, enzime și antioxidanți, oferind un conținut nutrițional inegalabil. Multe dintre vitamine, incluzând vitamina C, au efect antioxidant și protejează celulele, inclusiv pe cele ale sistemului imunitar, de degradările provocate de toxine. Produsele închise la culoare (fructele de pădure, nap, broccoli) sunt bogate în flavonoizi, polifenoli și alți anti-oxidanți. Petrecerea de timp în mediu extern în perioadele reci stimulează glanda tiroidă și întărește sistemul imunitar.