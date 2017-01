Puterea vindecătoare a aurului

Ştire online publicată Vineri, 03 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fiind inoxidabil în contact cu organismul, aurul este utilizat în medicină încă din antichitate. Mai mult, în ultima vreme se vorbește despre „biofuncționalitatea” sa, adică despre capacitatea de a absorbi la suprafața sa anticorpi sau proteine care determină formarea de anticorpi. Chiar dacă aurul masiv are bine cunoscuta culoare galbenă, nanoparticulele metalului prețios pot lua culori surprinzătoare: roșu, violet sau bleu. La dimensiuni de 5-10 nanometri, particulele de aur bombardate cu laser infraroșu emană lumină și căldură. Folosind această procedură, în curând medicii vor putea introduce particule de aur în țesutul bolnavului, care se vor îndrepta spre anticorpii din jurul celulelor afectate. Tot la scara nanometrilor s-a descoperit că aurul poate avea și virtuți antitoxice. Micile particule ale prețiosului metal au puterea de a transforma anumite gaze dăunătoare. În prezența oxigenului, aurul este singurul metal în stare să oxideze, la temperatura mediului, monoxidul de carbon (CO) pentru a-l transforma în dioxid de carbon (CO2), a cărui toxicitate este minimă, informează revista „Research”.Fiind inoxidabil în contact cu organismul, aurul este utilizat în medicină încă din antichitate. Mai mult, în ultima vreme se vorbește despre „biofuncționalitatea” sa, adică despre capacitatea de a absorbi la suprafața sa anticorpi sau proteine care determină formarea de anticorpi. Chiar dacă aurul masiv are bine cunoscuta culoare galbenă, nanoparticulele metalului prețios pot lua culori surprinzătoare: roșu, violet sau bleu. La dimensiuni de 5-10 nanometri, particulele de aur bombardate cu laser infraroșu emană lumină și căldură. Folosind această procedură, în curând medicii vor putea introduce particule de aur în țesutul bolnavului, care se vor îndrepta spre anticorpii din jurul celulelor afectate. Tot la scara nanometrilor s-a descoperit că aurul poate avea și virtuți antitoxice. Micile particule ale prețiosului metal au puterea de a transforma anumite gaze dăunătoare. În prezența oxigenului, aurul este singurul metal în stare să oxideze, la temperatura mediului, monoxidul de carbon (CO) pentru a-l transforma în dioxid de carbon (CO2), a cărui toxicitate este minimă, informează revista „Research”.