Puterea tămăduitoare a cristalelor

Folosirea cristalelor în terapie constituie și în prezent un aspect controversat și spectaculos. Oamenii cred că vindecarea e ceva misterios sau miraculos. Cristalul este un mineral, o piatră cu structură regulată la interior, uneori și la exterior, fiind mai degrabă apreciat ca obiect de lux. Omul are calitatea unui uriaș macrocristal sensibil la biocâmpurile din jur. Am putea spune că omul e plin de cristale lichide organice proprii prin care captează energia, o prelucrează și o amplifică informațional. Pentru om, cristalul are efect de activator al centrilor energetici, de aceea se evită purtarea zilnică a perlelor, diamantelor, rubinelor, smaraldelor, cuarțului îndeosebi de către cei cu probleme cardiace, psihice, cu tumori sau leucemii. Nici pentru gravide nu este recomandată purtarea cristalelor. Cristalul este folosit în terapie ca atare, dar și în aparatură de finețe medicală. De exemplu, la echograf se folosesc cristale lichide de cuarț. Cristalul este un condensator al energiei, care absoarbe, înmagazinează și focalizează energia pe care o și amplifică totodată. „Pentru noi, cristalul este ca un burete care absoarbe totul și îl folosim la scanarea pacientului înainte și după tratament. Cele mai folosite cristale în vindecare sunt cele de cuarț, turmalină, de citin și de ametist“, ne spune dr. Ana Maria Bucur, cristaloterapeut la Centrul medical „Stare bună“ din Mangalia. O ședință de terapie cu cristale se poate desfășura în două modalități: prin atingere când se pune pe locul afectat un anume cristal cunoscut de terapeut sau prin cristalo-pranic healing (nu atinge pacientul), lucrându-se doar pe învelișurile subtile energetice ale corpului fizic. Prețul pentru o terapie completă variază de la 200 la 1.200 de lei în funcție de „tarele“ care trebuie ameliorate și vindecate. Durata unei ședințe este de 15 - 30 de minute și se repetă de două-trei ori pe săptămână, circa două-patru luni. Este ca o calătorie interioară spre câmpuri energetice, de lumină. „Prin cristaloterapie energia din corpul pacientului «își aduce aminte» că trebuie să curgă lin, fără blocaje. Astfel și tratamentul chimic, clasic își face mai repede efectul. De fapt, vindecarea ca proces e atât de simplă: în boală energia stă, e blocată, celulele suferă, se sufocă! Cu ajutorul cristalelor energia se mișcă, se primenește și se amplifică, astfel celulele «respiră» și se refac”, ne spune specialistul.