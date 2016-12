"Purple Day", marcată în spitalele constănţene

"Purple Day", marcată în spitalele constănțene

Cu ocazia „Zilei Mondiale a Epilepsiei” (Purple Day), Asociația Pacienților cu Epilepsie din România - ASPERO continuă, pentru al patrulea an consecutiv, seria de acțiuni de informare cu scopul de a sublinia necesitatea conștientizării impactului acestei afecțiuni asupra pacienților și familiilor acestora.Desfășurată sub îndemnul „Deschide-ți inima, fii alături de ei!”, campania din acest an face parte din demersurile de educare, sensibilizare și conștientizare socială cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele bolnave de epilepsie.Astfel, vor fi distribuite materiale informative în spitalele din țară cu măsurile de prim ajutor în cazul apariției crizelor și de prevenire a acestora. Epilepsia este o tulburare neurologică ce afectează peste 50 milioane de oameni în întreaga lume, care apare cel mai frecvent fie la vârste foarte mici, fie foarte înaintate, iar în aproape 50% din cazuri, cauzele afecțiunii nu sunt identificate. Câteva dintre cauzele cunoscute sunt traumatismele craniene, accidente vasculare, infecții, tumori, tulburări de dezvoltare a creierului, suferința la naștere și factorii ereditari. Dacă nu este tratată corect, epilepsia poate avea consecințe grave asupra pacientului, determinând deteriorare fizică și psihică importantă. Prin celebrarea Zilei Mondiale a Epilepsiei, fondată la nivel internațional în anul 2008 sub numele de „Purple Day”, țara noastră se alătură unui număr de peste 50 de țări de pe toate continentele lumii care marchează acest important demers.