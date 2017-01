Puful plopilor provoacă alergii grave şi chiar astm bronşic

Puful plopilor provoacă alergii grave și chiar astm bronșic

Primăvara a readus la viață plantele și a presărat pe ramurile copacilor frunze din cel mai aprins verde. Însă, spre necazul unora dintre noi, primăvara aduce și multe neplăceri, mai ales persoanelor alergice. De câteva zile a început să apară și puful plopilor, așa că disconfortul este și mai mare. La o persoană sănătoasă sistemul imunitar are sarcina de a apăra organismul contra corpurilor străine precum bacteriile, virușii sau toxinele. La persoanele predispuse la alergii acest sistem de protecție este însă prea eficient și percepe drept periculoase substanțele comune precum polenul florilor sau mucegaiul. La contactul cu un alergen, organismul unei persoane alergice produce o mare cantitate de anticorpi (proteine care apără organismul împotriva bolii) care se fixează pe anumite celule din țesut și din sânge și eliberează puternici agenți chimici care, circulând prin organism, declanșează simptomele alergiei. Alergia la puful de plopi este oarecum asemănătoare alergiilor de polen și numărul cazurilor a crescut semnificativ în ultimii ani. Specialiștii susțin că o posibilă explicație a acutizării alergiilor este poluarea atmosferică. Manifestările clinice sunt de genul rino-conjunctivitelor, astm bronșic, urticarie. Puful este nociv organismului uman deoarece conține anumite microparticule alergene care provoacă, mai ales unor anumite persoane mai sensibile, diverse alergii, bronșite, mai mult sau mai puțin complexe. Aceste alergii, dacă nu sunt tratate, pot avea urmări grave, sunt de părere specialiștii ORL. Strănut și ochi înlăcrimați Primele simptome sunt strănutul în faze, curgerile nazale apoase și lăcrimarea ochilor, care se pot agrava cu inflamarea căilor respiratorii. La primele manifestări este bine de consultat un specialist deoarece tratamentul este îndelungat și trebuie urmat sub atenta supraveghere a medicului. În primul rând, pentru a reduce pe cât posibil apariția alergiilor trebuie identificat factorul responsabil de producerea alergiei (se realizează cu ajutorul testelor cutanate sau timbrelor patch-test) și evitat contactul cu acesta. Medicul poate recomanda o serie de medicamente numite antihistaminice care blochează receptorii histaminei, o substanță produsă de corp în caz de alergie sau vă poate face un tratament de desensibilizare la alergenul la care sunteți sensibili. La pacienții cu alergie sezonieră, medicul poate, eventual, să administreze o injecție cu cortizon, însă acest tratament are o serie de dezavantaje pentru că poate scădea imunitatea, poate duce la retenție de apă, decalcifiere sau creștere în greutate. Alergii ereditare Specialiștii au estimat că mai mult de 30% din populația lumii suferă de un anumit tip de alergie, fie că este respiratorie, fie că este alergie de piele. Tot ei precizează faptul că aceste alergii se moștenesc, adică sunt ereditare. În prezent, în România, aproxi-mativ 20% din populație are un anumit tip de alergie. Conform statisticilor, anual, un european din patru este diagnosticat cu alergii. Situația s-ar putea, însă, înrăutăți în următorii ani. Specialiștii estimează că, în 2015, unul din doi europeni va suferi de această afecțiune. Medicii spun că singura soluție pentru eradicarea acestei probleme ar fi ori persoanele sensibile la acest puf să nu mai iasă din apartamente pe toată durata inflorescenței plopilor, ori autoritățile să declanșeze o amplă campanie de tăiere a plopilor din oraș.