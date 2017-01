Puful de la plopi, coşmarul alergicilor la sfârşitul primăverii

2

alergiile si bronsita asmatiforma

Buna ziua, baietelul meu de 2ani si 3 luni,s-a nascut cu IGe-ul marit. are tuse asmatica. L-am avut pe tratament ,ventolin,flixotide, picaturi cu alergeni,si in ultimele 6 luni Astmastan.Dupa toate controalele,toti doctorii la care am fost nu au gasit o formula care sa dea rezultate bune pe termen lung. spun asta pt ca 2 sapt din luna el tuseste non-stop zi si noapte. Acum mi-e groaza de puful plopilor. Puteti sa-mi dati un sfat? Va multumesc.