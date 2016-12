Psoriazisul, boala declanşată de stres

Psoriazisul, boala declanșată de stres

Auzim tot mai des în jurul nostru ideea conform căreia stresul este factorul decisiv în majoritatea bolilor pe care le căpătăm. Și nu este nici pe departe o idee nefondată, având în vedere că tot mai mulți medici pun diagnostice legate de acest factor. Mai grav este că, dintre afecțiunile căpătate din cauza stresului, multe își pun amprenta asupra vieții noastre pentru totdeauna.La cea de-a patra ediție a proiectului „Fii informat, fii sănătos”, inițiat de Crucea Roșie în parteneriat cu Centrul medical On Clinic din Constanța, tema abordată a fost „Ce este psoriazisul?”.Pe lista neagră a bolilor căpătate din cauza stresului se află și psoriazisul. Deși acesta poate avea și rădăcini genetice, tot mai mulți specialiști atrag atenția că boala apare în urma stresului acumulat în timp sau a unui șoc emoțional suferit într-un moment sau altul în viața pacientului.„Psoriazisul este o boală care are și rădăcini genetice, având în vedere că apare la unul din trei pacienți care au pe cineva din familie cu această boală, dar care poate fi declanșată și de stres sau șocuri emoționale trăite de pacienți. Aceasta se manifestă prin leziuni la nivelul pielii, care la început pot apărea doar pe anumite porțiuni ale corpului, pentru ca ulterior să se generalizeze”, explică medicul Irena Smadea, medic specialist dermato-venerologie în cadrul On Clinic.Deși, în trecut, boala afecta în majoritate adulții, statisticile arată că, în prezent, foarte mulți copii sunt afectați de ea.Diagnosticul se pune după examenul clinicDiagnosticul acestei afecțiuni este pus de specialiștii în dermatologie după examinarea clinică a pacientului. Dacă acesta nu s-a prezentat la medic în faza incipientă a bolii, poate dezvolta una dintre formele mult mai grave de boală.De altfel, există trei categorii de psoriazis, pentru care medicii prescriu tratamente individualizate: psoriazis vulgar, forma care se manifestă prin leziuni pe toată suprafața corpului, psoriazis inversat, care apare pe ceafă, în zona abdomenului și pe brațe, și psoriazisul papulo pustulos palmoplantar, forma cea mai gravă, în care leziunile sunt extinse pe o suprafață foarte mare a corpului.Medicul susține că există și situații în care pacientul nu răspunde la tratament din cauza faptului că dezvoltă o anumită alergie la tratament. Totodată, există și situații în care se regăsesc toate formele de boală, combinate.Tratamentul nu are efecte adverseTratamentele pentru psoriazis au fost bazate în trecut pe soluții care aveau în conținut cortizon. S-a dovedit însă faptul că această substanță nu făcea altceva decât să agraveze boala și - mai grav - să distrugă organele vitale, precum rinichii, glanda tiroidă, stomacul sau oasele.„Deși boala este nevindecabilă în prezent, s-a descoperit că tratamentele pe bază de cortizon care erau folosite în trecut au făcut ravagii în organismul celor tratați în acest mod. Astfel că s-a renunțat la el și s-au dezvoltat tratamente care să nu mai producă reacții adverse. Acestea sunt fie unguente, fie tratamente pe bază de alge marine, petrol și cărbune, o alternativă extrem de bine primită de bolnavi. În clinica Psoremiss din cadrul On Clinic, am dezvoltat acest tip de tratamente care s-au dovedit extrem de eficiente și care au la bază și ani buni de cercetare”, a completat medicul Irena Smadea.Medicul le recomandă bolnavilor să scape de obiceiul de a renunța la tratament odată ce încep să se simtă mai bine, iar leziunile dispar, pentru că boala poate reapărea în forme mult mai violente.Dieta este obligatorieDieta bolnavilor de psoriazis exclude grăsimile, carnea de porc și carnea roșie, pentru că acestea conțin colagen care, metabolizat de organism, crește reacțiile organismului. Sunt de evitat și condimentele, băuturile carbogazoase, dar și alcoolul.