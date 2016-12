Psoriazis, boala care face mai multe victime decât cancerul

Moștenită genetic, apărută pe fondul stresului sau a infecțiilor respiratorii, psoriazisul este una dintre bolile care nu ține cont de vârstă și care, potrivit specialiștilor în dermatologie, „numără“ mai mulți bolnavi decât cei care suferă de cancer.Psoriazisul, una dintre cele mai grave afecțiuni ale pielii, are o incidență cuprinsă între 1,5%-3%, conform unor studii epidemiologice efectuate de specialiștii On Clinic, pe populații largi. Aceleași studii arată că, în țările nordice, psoriazisul este mai des întâlnit, din cauza expunerii mai reduse la ultraviolete, iar în România, incidența bolii este în jur de 2%.„Boala poate debuta la orice vârstă, din primii ani până la vârsta a treia, cu o frecvență mai ridicată între 20 și 50 de ani, afectează ambele sexe în mod sensibil egal, însă există tendințe de dezvoltare a psoriazisului mai devreme la femei decât la bărbați.Specialiștii au demonstrat că psoriazisul este o boală multigenetică, multifactorială cu transmitere genetică foarte complexă, iar când unul dintre părinți este afectat de această boală, există 25% șanse ca și urmașii lor să o dezvolte. În cazul în care ambii părinți sunt afectați de psoriazis, șansele cresc la 50%. Factorii declanșatori pentru această boală pot fi focarele de infecție, în special infecțiile respiratorii bacteriene rinofaringiene, infecțiile virale sau stresul”, precizează Aura Manole, managerul On Clinic Constanța.Mai multe forme de manifestarePsoriazisul se manifestă, de obicei, cu zone roșii sau roz, îngroșate, ridicate, și cu piele uscată. De regulă, psoriazisul afectează zonele de pe coate, genunchi și scalp și poate apărea în diferite forme: umflături mici, plăci aplatizate mari și groase de piele, patch-uri roșii, roz și piele uscată, solzi mari de piele uscată.„Cel mai bun tratament pentru psoriazis este tratamentul bazat pe plante de la Marea Moartă, cu un efect foarte eficient într-un timp foarte scurt. Acest tratament pentru psoriazis poate fi administrat doar la Clinica Psoremiss, sub atenta supraveghere a medicilor specializați în tratamentul pentru psoriazis”, completează managerul On Clinic.Clinica Psoremiss este centrul medical dermatologic specializat în tratamentul pentru psoriazis, fără corticoizi. De asemenea la Clinica Psoremiss veți găsi remedii și pentru alte afecțiuni dermatologice.Cel mai important, spun medicii, este faptul că pacienții trebuie să nu neglijeze primele semne de boală și să nu aștepte până când aceasta se agravează.