Psihoterapeuţii englezi ne învaţă cum să călătorim în viitor prin hipnoză

Psihoterapeuții englezi ne învață cum să călătorim în viitor prin hipnoză

Zilele acestea, cea de-a patra ediție a Conferinței Internaționale „De la cunoaștere în psihologie“ reunește, pe litoralul românesc, peste 150 de specialiști de renume din țară, precum și din întreaga lume. Cei prezenți la seminarii vor afla metode noi în psihoterapie, legate de influența pe care o au gândurile noastre asupra propriului corp.Conferința, organizată de Aso-ciația „Pro-Psi” din Constanța, a început miercuri și se desfășoară până duminică, la Hotelul Afrodita din stațiunea Venus.Printre subiectele abordate în cadrul discuțiilor, se numără psiho-logia muncii, psihologia pentru apărare, psihologia clinică și psihoterapia. Trei dintre psihoterapeuții din străinătate care susțin seminarii zilele acestea pe litoralul românesc au acceptat să stea de vorbă cu noi și să ne explice despre ce vor vorbi în cadrul conferinței.Care este legătura dintre religie, spiritualitate și psihoterapieUnul dintre psihoterapeuții prezenți, zilele acestea, la Constanța este dr. Jure Yoram Biechonski, fondator al școlii de hipnoterapie cognitivă și analitică și creator al hipnoanalizei tranzacționale. Dr. Biechonski ne-a explicat, într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului „Cuget Liber”, despre ce le va vorbi participanților la conferință.„Nu contează dacă suntem sau nu religioși, rădăcinile noastre provin din spiritualitate și religie și fac parte din inconștientul nostru colectiv. În opinia mea, toate problemele noastre, atât emoționale cât și fizice, sunt iraționale și ilogice și cel mai bine ar fi să le rezolvăm tot prin metode iraționale, adică lucrând cu vise, simboluri și sistemul de credințe pentru a accesa adevăratul eu al persoanei”, ne-a spus psihoterapeutul.În final, el a menționat că orice problemă reprezintă o reacție normală la o situație anormală, așa că trebuie să tratăm și situația, nu doar reacția, pentru a găsi o rezolvare.Cât despre vizita sa în România, dr. Biechonski a declarat că îi place să lucreze în țările din Europa de Est, care doar ce și-au descoperit libertatea.„Europenii de est sunt mult mai deschiși la idei noi, încă nu s-au cufundat în structura îngustă a gândirii științifice”, a afirmat acesta.Terapie pe mai multe niveleLa evenimentul de la sfârșitul acestei săptămâni, participă și unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din lume în domeniul terapiei transpersonale. Este vorba despre dr. John Rowan, din Marea Britanie, vicepreședintele Asociației Europene pentru Psihologia Umanistă, aflat pentru prima oară în țara noastră. Acesta vorbește, la Con-stanța, despre modalități de folosire a sinelui de către terapeut prin uti-lizarea sinelui instrumental, auten-tic și transpersonal. Psihoterapeutul ne-a spus că terapia se constituie din atingerea a trei sau patru nivele diferite ale conștiinței.„Nivelul instrumental reprezintă abordarea oamenilor, atunci când tratezi oamenii în funcție de rolurile pe care le joacă. Al doilea, cel autentic, presupune cunoașterea persoanei ca un tot unitar, fără să ținem cont de roluri. La nivelul transpersonal, terapeutul poate recunoaște că este o persoană spirituală apoi îl încurajează pe client să țină cont de visele pe care le are și să facă exerciții de imagi-nație”, am aflat de la dr. Rowan.Psihoterapeutul ne-a mai spus că nu trebuie să privim terapia ca pe o rezolvare a problemei, ci mai degrabă să cunoaștem persoana și să o ajutăm să se identifice cu sine însăși.Hipnoterapie în viitor pentru un prezent mai bunPrezent și el la conferința de la Venus, dr. Tom Barber, tot din Marea Britanie, psihoterapeut specialist în hipnoterapie avansată și psihoterapie integrativă, ne-a vorbit despre un concept cu totul și cu totul unic: hipnoza în viitor.„Eu am început să lucrez cu timpul observând cum relaționează trecutul, prezentul și viitorul. Ceea ce voi face în cadrul acestui seminar este unic, nimeni altci-neva nu mai face acest lucru. În activitatea hipnotică de transă, voi explora, nu numai ce s-a întâmplat în trecut, ci și cum se vor derula lucrurile în viitor. Chiar dacă anu-mite întâmplări nu au avut încă loc, viitorul se află în subconștient sub diferite forme: vise, aspirații, dorin-țe. În esență, ceea ce ni se întâm-plă în trecut, ne modelează viito-rul”, ne-a povestit dr. Tom Barber.Acesta a mai explicat că hipnoza în viitor funcționează în același mod cu cea din trecut.„Am prezentat acest concept până acum în Mexic, Estonia și Londra. Este ceva cu totul nou și este uimitor ce au descoperit oamenii folosind această tehnică. În psihologie, se vorbește mult despre cum să ne rezolvăm problemele din trecut, dar același lucru este valabil și pentru viitor”, a adăugat specialistul.Pentru mai multe informații despre conferința creditată de Colegiul Psihologilor din România, puteți accesa pagina de internet www.asociatiapropsi.ro, sau puteți apela numărul de telefon 0720/063.554.