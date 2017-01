Psihologia trebuie introdusă în toate domeniile de activitate

Psihosomatica este o ramură a științei, aflată la granița dintre medicină, psihologie, sociologie și antropologie. Ea se ocupă de studiul și tratamentul bolilor cu dublă componență: psihologică și somatică, al bolilor somatice cu implicații psihologice, al bolilor psihologice cu implicații somatice, al aspectelor legate de somatizare, precum și de studiul interacțiunilor dintre minte, corp și mediul social. Asociația Psihosomatica este singura organizație nonguvernamentală din județul Constanța care are drept scop declarat introducerea psihologiei în toate domeniile de activitate, la nivelul la care aceasta este utilizată în țările cu tradiție. „Asociația a fost fondată în 1996, cu suma minimă de bani necesară la momentul respectiv. De atunci am crescut și am realizat numeroase proiecte. Membrii asociației cred că tranziția economică este o tranziție eminamente psihologică, în sensul că este necesară schimbarea mentalităților. Credem că cea mai eficientă modalitate de a schimba mentalitățile este exemplul. Prin urmare, toate proiectele noastre se caracterizează prin aceea că oferă un exemplu de schimbare a mentalităților”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele asociației, psih. Ioana Georgescu. Asociația Psihosomatica a organizat, până în prezent, peste zece proiecte finanțate cu bani europeni. În primă fază, și-au propus să creeze o piață pentru servicii psihologice pe teritoriul municipiului Constanța. În acest scop, s-au prestat mai mult de 400 de ore de consiliere și psihoterapie gratuite, la sediul asociației și în liceele Decebal și Economic. Ulterior, a existat un program pentru formarea psihologică a asistenților sociali, prin sensibilizarea asistenților Fundației Holt la problemele psihologice ale mamei și copilului. A urmat apoi formarea a 17 psihologi constănțeni pentru aplicarea și prelucrarea testului Szondi, un test psihologic cu o capacitate foarte mare de diagnostic. Asistență psihologică pentru copiii cu cancer „În cadrul proiectului Phare Onco-Hope, am participat la reamenajarea sectorului de onco-pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța și am acordat asistență psihologică copiilor internați acolo, părinților și echipei terapeutice. De asemenea, am reușit să convingem conducerea unității sanitare să angajeze un psiholog pentru acest sector. Continuăm să supervizăm această activitate în regim de voluntariat”, a mai precizat psih. Ioana Georgescu. Programele Asociației Psihosomatica au avut în vedere și consilierea medicilor. Pe parcursul a patru ani, s-a derulat proiectul „Crearea de abilități în vederea orientării în problematica psihologică a pacienților”. Fondurile au fost asigurate de „Stichting psihoterapie in Roemenia”, Rotterdam, Olanda. Acțiunea va fi continuată și în perioada următoare, cu alte serii de medici. „În viitorul apropiat ne-am propus să realizăm un proiect privind formarea psihologică a mamelor casnice dintr-o comună constănțeană. De asemenea, vom deschide un centru de logopedie, unde vom organiza ședințe de terapie la prețuri modice”, a mai adăugat președintele Asociației Psihosomatica.