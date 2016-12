Prunele, fructe pentru sănătate

Miercuri, 10 Septembrie 2008

Zemoase și cu o culoare unică, prunele au o întrebuințare diversificată, putându-se consuma proaspete, deshidratate, conservate sub formă de gemuri, dulcețuri, compoturi, jeleuri. În comparație cu alte fructe, prunele au o valoare nutritivă foarte ridicată datorită conținutului mare de zahăr. Fructul conține vitaminele A, B1, B2, calciu, potasiu, fier și sodiu. Este indicat ca, în stare proaspătă, prunele să fie consumate cu jumătate de oră înaintea meselor principale, sub formă de suc. Au calități energizante, fiind stimulente pentru sistemul muscular și pentru activitatea celulelor sistemului nervos. Prunele sunt surse naturale de vitamine și minerale, ajutând la eliminarea toxinelor din organism și la combaterea oboselii și anemiei. Fructele sunt indicate pentru un bun tranzit intestinal, stimulând și normalizând volumul ficatului, crescând astfel rezistența organismului. Prunele sunt indicate pentru tratarea obezității, hipertensiunii arteriale și a aterosclerozei. În stare uscată acest fruct își păstrează mult timp proprietățile, având capacitatea de a crește nivelul hemoglobinei. Pentru ten și detoxifiere se face o cură de patru zile de prune uscate, de mai multe ori pe parcursul unui an. Pentru efectele diuretice și laxative sunt necesare opt-zece prune consumate dimineața pe stomacul gol.