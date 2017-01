Proteze auditive reglate online

1

dar cu ce costuri?

Sint din Bistrita si in anul 2008 am apelat la serviciile firmei Audiomed si dr.Enrico Metaxa , pentru achizitionarea a doua proteze auditive ,pentru care am dat si bonul de 919 lei dat de CAS Bistrita si am platit diferenta pina la 6000 lei noi . Am primit doua aparate care sau dovedit ineficiente , defectinduse foarte repede .... precizez ca ulterior am aflat ca au fost niste aparate"luate la kg", nu aveau a firma afisata ,ambalaj original ,ect ..., prin urmare le-am returnat cu acte in regula semnate de primire de catre reprezentantul Audiomed , cu promisiunea ca vor fi schimbate cu altele de calitate si de firma [eventual pentru transparenta in pachet original, sigilat] dar nici pina in ziua de azi [dupa aproape patru ani ] nu am vazut nici aparatele si nici banii Se pare ca dupa multe promisiuni si taraganari [patru ani ] timp in care aproape am surzit neavind bani pentru a cumpara aparate auditive de la alta firma ,banii mi-au fost furati pur si simplu de catre d.Metaxa Enrico prin firma Audiomed [citeodata i-si spun Audioland si opereaza in mai multe judete mai avem si un Audiovox Reghin inregistrat in 2004 .... oare cite firme fantoma unda sa vinda iluzii or avea????.... vezi : Înregistrarea nr. 17/443.206 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3101 din 6.10.2004 cu administrator Enrico Metaxa ] administrata de doamna Angela Matei .... am rugat ...apelind la omenia care poate ar mai fi existat in acesti oameni , in nenumarate rinduri sa-mi restituie banii ,6000 lei [care acum in calcul exact valoreaza 7395 lei prin devalorizarea leului] , am apelat la Protectia consumatorului ,care mi-a dat cistig de cauza , dar nici somatia lor repetata nu a avut efectul scontat . Pina la urma [chiar daca voi pierde acesti bani pe avocati , oricum sint deja surd! ] ii vor da in judecata pe dr.Metaxa Enrico si Audiomed [audioland] administrata de d-na Angela Matei , pentru acesta postezi aici [si nu numai , pentru ca voi impinzii internetul si presa ]adresa mea de email roszrobi@yahoo.com ca cei ce ma pot ajuta sau sint in situatie similara sa ma caute se ne recuperam cumva banii si demnitatea pierduta , ca sanatatea nu mai avem cu!, sau daca au cel mai mic dubiu despre vedicitate afirmatiilor sa prezint dovezi scrise si semnate .... eventul poate media [scrisa sau vorbita]va interactiona in incercarea de a-si ajuta semenii , incercand sa stopeze asemenea practici , sa nu mai pateasca si altii la fel! Intr-o interventie anterioara D-na Angela Matei i-mi scria ca , calomniez firma dinsei si renumele domnului doctor Metaxa Enrico ,cea ce aste total fals , NU MAI AM CE CALOMNIA !, IN ORICE ACCEPT SANATOS ,CHIAR SI IN FATA LEGII SA IEI DE LA CINEVA 7-8 MILIOANE PENTRU BUNURI SI SERVICII PE CARE NU LE PRESTEZI , [pentru ca sa nu uitam, ca in decurs de patru ani n-am reusit sa-l intilnesc pe doctorul Metaxa .... care ar fi trebuit sa puna in fuctiune totala aparatele, asa rele cum erau ... numai de 2-3ori ,in rest era de negasit , nici macar la telefon] SI SA NU-I DAI NIMIC INAPOI IN DECURS DE PATRU ANI ,CRED CA INSEAMNA FURT, NU? Cu respect astept raspunsurile Dumneavoastra , Gall Tiberiu. Ps. Pentru Bunul Dumnezeu , mai cititi si ce se scrie pe internet despre d-l Metaxa Enrico si Audiomed, asa mi-am dat seama ... e drept un pic cam tirziu ,dar cine sa-i puna la indoiala cinstea unui doctor , seful unei sectii de ORL din tara la aceea vreme? .... si eu , ca am fost pacalit!!!!! ,citez > Dl.doctor daca ai avea copil cu probleme auditive poate ca ai intelege prin ce trecem,cand ni se spune ca nu aveti baterii pt aparate sau cand se defecteaza aparatele.Am dat destul de multi bani pe aparate si nu vreau sa le tin de decor,fiindca copilul meu nu le poate folosi ,deoarece nu sunt baterii.Va doresc tot binele din lume,asa cum va purtati si d-voastra cu pacientii. < sau > Feriti-va de acest escroc si sarlatan!M-ataxat cu 10.000RON fara nici un rezultat!Daca ati fost inselati de el scrieti-mi e-mail poate impreuna reusim sa-l pedepsim! ADRESA MEA:lilly.4691@yahoo.com