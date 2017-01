Programul „STOP Hepatita”, LANSAT

Fundatia „Renasterea” a semnat un protocol cu Societatea Romana de Gastroenterologie si Hepatologie si Societatea Romana de Boli Infectioase si HIV/SIDA, in cadrul caruia se lanseaza un program national de informare, educare si preventie a hepatitei in Romania, denumit „STOP Hepatita”, scie paginamedicala.ro. Programul va face cunoscute rezultatele unui raport de cercetare complex cu privire la patologia hepatica de etiologie virala, dar si informatii cu privire la sistemul national de sanatate angrenat in managementul acestei patologii.