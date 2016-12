Programul spitalelor şi clinicilor din Constanţa, în acest week-end

Programul spitalelor și clinicilor din Constanța, în acest week-end

Sezonul estival este extrem de solicitant pentru unitățile sanitare din Constanța, care trebuie să asigure asistență medicală pentru un număr mult mai mare de pacienți, având în vedere condițiile meteo. Așadar, spitalele și clinicile constănțene vor asigura gărzi permanente în zilele următoare, după cum urmează:Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - tel. 0241/662222, UPU / SMURD - 0241/503206; fax 0241-610799Spitalul Municipal Medgidia - 0241/810690Spitalul Municipal Mangalia - 0241/752260Spitalul Orășenesc Cernavodă - 0241/238044Spitalul Orășenesc Hârșova - 0241/870208Spitalul de Boli Infecțioase Constanța - 0241/484529 (garda)Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța - 0241/486300.Servicii medicale de urgență asigură și Spitalul privat ISIS, care funcționează în regim non-stop atât la sediul central, cât și în stațiunea Mamaia, la centrul multifuncțional Flora, cu medic de urgență, dar și cu servicii de pediatrie și ginecologie. Mai multe informații puteți obține la numerele de telefon 0744 URGENT, 0374/ 911.000, 0754/22.70.60.Centrul Medical IOWEMED are gardă non-stop la sediul central și serviciu de ambulanță permanent, cu solicitare la recepția centrului, atât pentru Constanța, cât și pentru județ. Acest serviciu este contra-cost. În plus, centrul medical are punct de lucru în stațiunea Mamaia, cu program de funcționare între orele 9,00-19,00. Pentru informații suplimentare, puteți apela numărul de telefon 0752.261.441.Și Spitalul privat Ovidius Clinical Hospital are în permanență personal medical care poate asigura asistența medicală. Pentru mai multe detalii aveți la dispoziție numerele de telefon 0241.480.400 și 0241.480.401.