Programul farmaciilor constănţene în perioada 1-4 mai

Programul farmaciilor constănțene în perioada 1-4 mai

Odată cu unitățile sanitare care vor asigura gărzi permanente pe perioada vacanței de 1 Mai, în județul Constanta funcționează în program permanent următoarele farmacii private:Municipiul Constanța:1. Dom Quality - Str. Soveja Nr. 63, Bl. 53-57 - Program NON STOP2. Eurosantis Farmacris -B-dul Al. Lăpușneanu Nr. 107 - Program NON STOP3. Hipocrat Plus - Str. Caraiman Nr. 14 - Program NON STOP4. Optatum - Str. Ion Rațiu Nr. 30 - Program NON STOP5. Vital Pharm - B-dul Tomis Nr. 147 - Program NON STOPLocalitatea Mangalia:1. 2Na Farm - Șos. Constanței, Incinta Gară - Program NON STOPLocalitatea Medgidia1. Star Ro Trust - Str. Decebal Nr. 43 - Program NON STOP.