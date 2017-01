Program pentru prevenirea cancerului de sân, la Constanţa

Program pentru prevenirea cancerului de sân, la Constanța

Liga femeii, asociația „Parteneri in Progres” și Biblionet susțin proiectul inițiativei globale „Susan G. Komen for The Cure” pentru conștientizarea cancerului de sân. „Împreună pentru sănătatea sânului” - acesta este sloganul programului desfășurat la Constanța și Mureș, în perioada august 2011 - aprilie 2012.În anul 2007, o organizație americană, lider mondial în acțiuni de informare a prevenirii cancerului de sân, a lansat o inițiativă globală aplicată în zece țări, printre care și România. Județele incluse în program sunt Constanța, Cluj, Brașov, Târgu Mureș și muni-cipiul București. „Au fost lansate mesaje cheie despre autocunoașterea sânului, bazate pe studii și cercetări de ultimă oră . În acest sens, am oferit instrumente care să conducă la redactarea profilului fiecărei comunități cu privire la problematica cancerului de sân, și am finanțat 10 grade comunitare”, susține Maria Fran-geti, președintele Ligii Femeilor.Proiectul „Împreună pentru sănătatea sânului” s-a concentrat pe identificarea persoanelor cheie din fiecare comunitate locală inclusă în proiect, cu scopul promovării acestora drept promotori pentru demararea unor sesiuni de informare. „Am ales trei localități din Constanța și Mureș, în care am format câte trei echipe pentru fiecare localitate. Echipele au fost formate din bibliotecari, profesori sau psihologi școlari și asistenți sociali sau medicali. Astfel, am format 30 de promotori în Constanța și 16 în Mureș. În cele din urmă, s-au demarat sesiuni de informare în șapte localități din județul Constanța cu femei de peste 18 ani cât și cu adolescente de 14 - 18 ani. Ce este minunat este că s-a format un grup de activiști care a învățat ce este de făcut pentru conștientizarea cancerului de sân. Dorim să ne extindem peste cele cinci județe actual informate de această inițiativă globală” spune președintele Ligii Femeilor.Andrei ALDEA