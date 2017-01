Profesorii universitari vor putea fi sefi de sectie la spitale publice

Presedintele Traian Basescu a promulgat, marti, Legea care prevede ca, in unitatile sanitare publice, profesorii universitari si academicienii pot ocupa functii de sef de sectie pana la varsta de 70 de ani, cu aprobarea managerului si cu avizul consiliului de administratie al spitalului, anunta Agerpres. Asadar, alin (11) din Legea 95/2006 se modifica dupa cum urmeaza: "In unitatile sanitare publice profesorii universitari, medicii membri titulari si membri corespondenti ai Academiei de stiinte Medicale si ai Academiei Romane, medicii primari doctori in stiinte medicale pot ocupa functii de sef de sectie pana la varsta de 70 de ani, cu aprobarea managerului si cu avizul consiliului de administratie al spitalului".