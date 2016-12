Produsele stupului în tratamentul afecţiunilor sistemului nervos

Produsele stupului în tratamentul afecțiunilor sistemului nervos

Luni, 30 Ianuarie 2012

Produsele stupului au capacitatea de a stimula neurotrans-misia pe diferite căi ale sistemului nervos central, de a proteja membranele celulare de acțiunea toxică a unor compuși, de a preveni instalarea prematură a slăbirii memoriei, de a diminua oboseala și anxietatea, de a stimula metabolismul etc. Aceste acțiuni benefice se datorează conținutului bogat în principii active pe care le conține fiecare produs apicol în parte. Lăptișorul de matcă exercită un efect general asupra totalității organismului uman. Determină creșterea consumului de oxigen în țesuturi și ameliorarea metabolismelor, intensifică circulația sangvină, previne degradarea funcției cognitive, stimulează starea psihică și diminuează anxietatea și oboseala. Acest produs este indicat în tratamentul neuroasteniilor, alcoolismului, stărilor depresive minore, senescentei premature, tulburărilor psihice, tulburărilor de dinamică sexuală de cauză psihică, în efort intelectual și fizic. Polenul de albine sau păstura (polenul din faguri) în combinație cu lăptișor de matcă și propolis admi-nistrate per os, la care se asociază și venin de albine administrat sub forma de înțepături în anumite puncte specifice, pot duce la o regresie a simptomelor și uneori la o ameliorare spectaculoasă a stării generale la bolnavii cu scleroză multiplă. Tratamentul necesită doze mari de venin pentru o perioadă mai mare de timp (câteva luni). Dr. George-Mihail CLEIANU Tel. 0723.385.346,0758.630.295