Produse alimentare bogate în antioxidanţi

Ajutor in lupta cu radicalii liberi

Una dintre marile probleme ce pot afecta sanatatea este existenta RADICALILOR LIBERI . Impotriva lor putem lupta folosind zilnic ANTIOXIDANTI . Radicalii liberi sunt molecule inalt reactive cu un electron impar (sau "liber") pe orbitalul extern, conditie de dezechilibru care transforma aceste molecule fragmentate in agenti foarte instabili si periculosi din puncte de vedere biochimic. Radicalii liberi din corpul nostru provin in primul rand de la procesele de oxidare derulate in organism pe fond de stres si stari emotionale negative, dar si de la toxicele de tot felul provenite din exterior si ajunse in corp pe diferite cai (alcool, tutun, medicamente, droguri, poluare, malnutritie). Un PRODUS 100% NATURAL ce va poate ajuta sa luptati cu succes si sa castigati batalia impotriva radicalilor liberi este "FITNESS - ANTIOXIDANT - COFFEE" , singura CAFEA 100% NATURALA(Arabica-80% si Robusta) din lume in amestec armonios cu plante(medicinale) si condimente naturale . Inlocuiti cafeaua pe care v-ati invatat s-o beti zilnic cu 2-3 cesti/zi din acest sortiment. Plantele cu efect antioxidant din compozitia sa sunt : - Ceai verde (Ceylon Thea Sinensis) - poate scadea colesterolul,protejaza impotriva cancerului,promoveaza pierderea in greutate,este stimulant si astringent ; - Turmeric(Curcuma Longa) - are efect benefic asupra ficatului,stimuleaza fluxul de bila cea care este responsabila de defalcarea de grasimi alimentare ; - Ghimbir(Ginger Officinalis) - antioxidant puternic , stimuleaza producerea de energie,imbunatateste digestia ; - Verbina(Lipia Citriodora) - are o activitate puternic antioxidanta ;