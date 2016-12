Proceduri noi de siguranţă pentru pacienţii operaţi

1

riscurile chirurgiei(cea m-ai mica operatie)

Cred ca ministrul sanatatii este gresit ;cind faci o operatie nu te duci sa faci investigatii daca au sterilizat ustensilele ,ca le vedem ca sint in tipla s-au sterile in fata pacientului tu esti pe masa de operatie nu verifici ca nu ai cum ,si daca intrebi ceva au ei ac de cojocul tau,problema cea m-ai grea sint bacteriile care locuiesc in sali de operatii ca ,C DIFICILLE care o iei si chiar daca operatia este reusita bacteria de omoara nu scapi de .