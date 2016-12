Probleme de potenţă în aşternut? Iată cum văd medicii rezolvarea

Probleme de potență în așternut? Iată cum văd medicii rezolvarea

Începând cu vârsta de 40 de ani, viața bărbaților începe să fie dată peste cap din cauza unor probleme medicale care le afectează potența. Medicii susțin că, majoritatea bărbaților care ajung în cabinetele medicale sunt și cei care duc o viață haotică, atât din punct de vedere fizic, cât și alimentar.Stresul, obezitatea, lipsa mișcării și bolile cardiovasculare sunt principalii factori de risc în apariția disfuncțiilor sexuale la bărbați, susțin medicii. Pentru ca viața intimă a acestora să nu aibă de suferit, specialiștii On Clinic Constanța vin cu o serie de recomandări care să le rezolve problemele.„Disfuncții sexuale se împart în două categorii importante: dis-funcția erectilă și ejacularea precoce. Erecția reprezintă o manifestare neuro-vasculară controlată hormonal. Ea presupune vasodilatație arterială cu relaxare trabeculară și cu ocluzie peniană.Factorii de risc care predispun la disfuncția erectilă sunt: bolile cardiovasculare, sedentarismul, obezitatea, fumatul, dislipidemiile sau diabetul.În această ordine de idei, ameliorarea factorilor de risc, adică o viață activă, cu exerciții fizice, renunțatul la fumat, scăderea în greutate, controlul riguros al glicemiei, pot reduce efectele disfuncțiilor sexuale și pe cele ale bolilor de bază”, a explicat dr. Azis Olgun, medic specialist urolog în cadrul ON Clinic Constanța.Ce presupune o evaluare a pacientuluiÎn primul rând, pacienții trebuie să țină cont de faptul că orice problemă medicală are șanse mai mari de rezolvare dacă se prezintă la medic în cel mai scurt timp. Pe de altă parte, medicii le recomandă să privească aceste probleme ca pe orice altă afecțiune și nu ca pe un subiect tabu.„Când pacientul ajunge în cabinet, îl asigurăm că putem avea o discuție cât se poate de deschisă, din care să înțelegem cauzele problemei. De aceea, primul pas îl reprezintă anamneza, adică discuția medic - pacient, prin care acesta explică ce îl doare și ce stil de viață duce.Se trece mai apoi la o serie de teste care arată valorile glicemiei, ale colesterolului seric, testosteronului și, după caz, teste care arată valorile tiroidiene. Ca investigații imagistice, pot beneficia de o ecografie doppler, care se efectuează prin injectarea de substanțe vasodilatatoare, adică papaverină”, mai spune medicul urolog.Tripla terapieTratamentul disfuncțiilor sexuale începe cu reducerea efectelor asupra organismului ale bolilor asociate și ale factorilor de risc. De aceea, un pacient care până la prezentarea la medic fuma sau consuma alcool, din acel moment va renunța la toate aceste „obiceiuri”.Pe de altă parte, acesta va înce-pe un program de exerciții fizice și un regim alimentar sănătos. Peste toate acestea, medicii vin cu cel mai modern tratament.„Deși piața farmaceutică lasă pacienții să își cumpere singuri diverse tratamente pentru disfuncțiile sexuale, trebuie spus că acestea se prescriu, în condiții de siguranță, doar în cabinetele medicale. De aceea, pacientul nu trebuie să sară peste toate etapele de investigație. În cadrul clinicii, folosim inhibitorii de 5 PDE, adică o triplă terapie care reprezintă baza terapiei disfuncției erectile. Pe înțelesul tuturor, se folosesc injecții cu ace ultra fine prin care se introduce papaverină, fentolamină și prostaglandină în corpii cavernoși. Acestea nu sunt atât de dureroase pe cât se spune, mai ales pentru că sunt utilizate seringi foarte mici”, completează dr. Azis Olgun.Singurii care nu răspund la acest tratament sunt pacienții care au suferit traumatisme ale zonei genitale sau cei cu boli arteriale.