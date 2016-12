Problema diabetului, dezbătută la Conferinţa Pacienţilor

Problema diabetului, dezbătută la Conferința Pacienților

În țara noastră, în fiecare an sunt diagnosticate cu diabet peste 50.000 de persoane, iar 5% dintre români au diabet zaharat confirmat. Totodată, 90% din persoanele diagnosticate cu diabet zaharat de tip doi au probleme cu kilogramele în plus. Mai mult, în România aproximativ 2.800 de copii sub 18 ani suferă de această boală, cele mai importante cauze fiind stilul de viață nesănătos și sedentarismul. Diabetul, dar și obezitatea pot avea complicații grave pentru organism și afectează bolnavii atât fizic, cât și social și emoțional. Problema diabetului și a obezității, atât la copii, cât și la adulți reprezintă unul dintre subiectele de dezbatere la cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale a Pacienților, care se va desfășura în perioada 14 - 16 iunie, la Casa Universitarilor din Capitală.