Pro sau contra analizelor medicale la începutul şcolii?

Părinții, împărțiți în două tabere

Pro sau contra analizelor medicale la începutul școlii?

Pregătirile pentru începerea anului școlar sunt în toi. Părinții au cumpărat hăinuțe, uniforme, rechizite și au întocmit dosarul cu acte. Aproape în al doisprezecelea ceas, ministrul Educației îi anunță că nu mai trebuie să facă analizele copiilor și că au scăpat de o cheltuială în plus. Surpriză, însă, numeroși părinți nu sunt deloc încântați de decizie.Dincolo de faptul că mulți părinți sunt revoltați că au fost anunțați abia acum, după ce au apucat deja să facă analizele, sunt voci care spun că măsura nu este deloc inspirată, pentru că permite accesul în colectivitate a copiilor infectați cu viruși ce ar putea fi contactați și de ceilalți.„Analizele de exudat nazal, faringian și coproparazitologic au fost eliminate, deoarece nu sunt examene obligatorii decât în cazul în care medicul de familie are suspiciuni de boală și solicită efectuarea acestor analize. La exudatul nazal erau evidențiați, spre exemplu, streptococi care sunt în mod natural prezenți și care nu periclitau sănătatea școlarului. Părinții intrau în panică și dădeau antibiotice copiilor. Așa scădea imunitatea organismului”, a explicat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.Acesta a mai spus că a transmis tuturor inspectoratelor școlare din țară o notă de informare, pentru ca toate unitățile să cunoască noile prevederi de înscriere a copiilor în noul an de învățământ 2015 - 2016.Exces de zel la unele unități„În foarte multe unități, s-a făcut exces de zel și s-au cerut lucruri care nu sunt necesare. Toate acestea sunt reglementate prin ordin de ministru. Singurii care vor avea mai mult de lucru sunt medicii, care vor trebui să completeze adeverința medicală cu istoricul de sănătate a copilului. Elevii și părinții vor scuti timp și bani”, a mai spus ministrul.„Este de bun-simț să-i faci copilului analizele periodic!“Neimpresionați de grija guvernanților pentru bugetele familiilor, părinții consideră că măsura le face mai mult rău copiilor.„Se știe că, în colectivitate, copiii fac schimb de tot felul de microbi, virusuri și că se îmbolnăvesc foarte des. Dacă nu mai sunt obligați să facă nici amărâtele de analize, înseamnă că ne putem aștepta la tot felul de boli de-acum încolo”, ne-a declarat, indignată, Monica Sava, din Constanța.Alte mămici spun că nu este normal un astfel de ordin și că ar trebui să se țină cont de părerea părinților, care sunt nevoiți să-și îngrijească periodic copiii care contactează diferite virusuri de la grădiniță, școală etc.„Ne bucurăm că nu mai trebuie să dăm 50 - 70 de lei pe analize, acum, la începerea școlii, dar ajungem să dăm apoi sute de lei pe medicamente pentru copiii noștri. Este de bun-simț să-i faci copilului analize periodic și mai ales atunci când intră în colectivitate…”, este de părere o altă mămică.Analize nerelevanteDeși părinții sunt împărțiți în două tabere, medicii sunt de acord cu ministrul Educației. Potrivit acestora, analizele nu sunt sută la sută rele-vante și nu le dau o siguranță că nu vor apărea îmbolnăviri pe parcursul anului școlar.