Primul studiu al tulburării de panică, realizat în România

A fost lansat primul studiu clinic din Romania pentru tratamentul Tulburarii de panica, prin psihoterapie online, de catre Universitatea Babes-Boyai, impreuna cu Asociatia de Consiliere si Psihoterapie Online din Romnaia si clinica PAX, studiu la care deja participa 40 de medici de familie."Studiul vizeaza o tema de mare actualitate la nivel international: tratamentul online al problemelor de sanatate mentala. Acum cativa ani acest lucru parea de neconceput, dar evolutia rapida a tehnologiilor web si experienta crescuta a oamenilor de a comunica si de a lucra in mediul digital ne permit acum sa aducem serviciile psihologice online”, a spus coordonatorul studiului, prof. univ. dr. Mircea Miclea.In acest studiu, toti participantii beneficiaza in mod gratuit de servicii complete de evaluare psihologica si de psihoterapie, prin intermediul primei platforme profesionale de psihoterapie produse in Romania.