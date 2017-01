Primul site pentru bolnavii de cancer, lansat la malul mării

Ştire online publicată Marţi, 10 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Primul site redactat în limba româ-nă, dedicat pacienților bolnavi de cancer și utilizatorilor care doresc informații despre tipurile de cancer, a fost lansat, în exclusivitate zilele trecute, la Constanța, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății.„Scopul principal al acestui site este de informare a utilizatorilor cu cât mai multe date despre tipurile de cancer. Informațiile regăsite pe pagina web cuprind modalități de prevenire a cancerului, în cazul în care acestea există, simptome, proceduri de investigare, adică terapii sau radiografii, redactate în așa fel încât bolnavul să înțeleagă prin ce trece”, ne-a declarat președintele asociației „Parteneri în Progres” Ady Lupașcu.Inaugurarea site-ului face parte dintr-un proiect amplu pus în circulație de fundația „Bristol-Meyers Squibb - Bridging Cancer Care” prin „Parteneri în Progres”, intitulat „Învață, Dă mai departe, Trăiește mai bine!” Proiectul vizează informarea bolnavilor care nu știu exact la ce să se aștepte și cum să reacționeze cu echipa care ar trebui să-i trateze. În plus, programul susține educația și înființarea unor grupuri de sprijin, reprezentate prin asistente medicale și persoane care intră în contact, sau îngrijesc bolnavi de cancer.„Proiectul se desfășoară de un an și jumătate. Am instruit 160 de asistente medicale din Tulcea și Constanța, iar pregătirile s-au des-fășurat în biblioteci. Pe lângă instruirea asistentelor medicale, am încercat să instruim și bibliotecarii pentru a deveni surse de informare către bolnavi și familiile acestora. O mare parte din populația Româ-niei cuprinsă între 16 și 60 de ani, mai precis 46%, nu a folosit nicio-dată calculatorul sau internetul. Din această cauză, bibliotecile repre-zintă un centru informațional și un partener important pentru acest proiect”, susține Ady Lupașcu.Andrei ALDEA