Primul proiect de perfecţionare profesională a dentiştilor din România

Primul proiect de perfecționare profesională a dentiștilor din România

Programe de formare profesională, sesiuni de lucru sau conferințe medicale pe teme ca profilaxia dentară, ortodonție, chirurgie maxilo-facială sau estetică dentară. Primul proiect pentru formarea profesională a medicilor dentiști la care aproape 4.000 de medici dentiști au urmat cursuri pentru actualizarea și îmbunătățirea competențelor sau pentru formare continuă în sănătate.Proiectul „DENT- dinamism, eficiență și noi tehnologii în medicina dentară” a beneficiat de participarea unui partener internațional, European Society of Cosmetic Dentistry, care reprezintă una din cele mai importante organizații profesionale europene a medicilor dentiști, tehnicienilor dentari și profesorilor de medicină dentară. Proiectul este finanțat din fonduri europene și se desfășoară sub egida Societății de Stomatologie estetică din România, proiect ce se derulează pe o perioadă de trei ani și urmărește creșterea competitivității între medici, dar și dezvoltarea unor noi abilități și cunoștințe pentru a adopta noile tehnologii medicale din domeniu.Medicii au urmat cursuri în străinătateProiectul „DENT” a marcat un pionierat în utilizarea fondurilor europene pentru activități de formare profesională a categoriei medicilor dentiști, fiind primul proiect de acest gen din România. Societatea europeană de cosmetică dentară a avut o contribuție majoră în cadrul acestui proiect, astfel că experți europeni au participat împreună cu medicii români la sesiuni de lucru și congrese. Mai mult, prin intermediul acestui proiect mai multe echipe de medici dentiști români au participat la numeroase schimburi de experiență prin care au putut învăța tehnici moderne de lucru. Cea mai importantă parte a acestui proiect a fost însă înființarea unui centru național de perfecționare și specializare a medicilor dentiști.Societatea de stomatologie estetică din România este prima asociație profesională din țară care promovează stomatologia estetică modernă.Asociația are ca scop educarea medicilor dentiști în domeniul stomatologiei estetice, educarea studenților și medicilor stagiari și rezidenți în stomatologie.