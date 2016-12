Primul program gratuit pentru bolnavii de hemofilie

În contextul în care pacienții constănțeni care suferă de hemofilie nu pot beneficia de tratamentul complet, specialiștii unui centru medical privat au accesat fonduri prin care acest lucru să poată fi posibil. Mai mult decât atât, vestea bună este că programul vine să acopere serviciile medicale și pentru pacienții care, pe lângă hemofilie, suferă și de hepatită. „Deși tratamentul hemofiliei se stabilește în funcție de severitatea bolii, virușii pot fi transmiși prin sângele de la donatori, iar un exemplu ar fi HIV, virusul hepatitic B și virusul hepatitic C. Astfel, pot exista pacienți cu afecțiuni combinate: hemofilie cu hepatită cronică B și / sau C, sau hemofilie cu HIV. Studiile au arătat că 9 din 10 pacienți cu tulburări de coagulare și hepatită C dezvoltă infecție cronică, unii rămânând purtători fără afectarea ficatului, la alții, fibroza se extinde cu apariția cirozei hepatice și a hepatocarcinomului, adică a cancerului de ficat. Și unii, și ceilalți pot transmite boala. Tratamentul pacienților hemofilici cu hepatită cronică virală C asociată se va face de către medicul gastroenterolog în colaborare cu medicul hematolog. Rata de răspuns la tratament este mai scăzută decât la populația generală. Pentru tratamentul hepatitei de tip C, se utilizează standard două medicamente, terapie ce se consideră a avea mai puține efecte adverse hematologice decât terapia standard. De aceea, Centrul Medical GASTROMOND a obținut fonduri pentru un program gratuit, destinat pacienților cu hemolifie și hepatita C. Condițiile în care pot accesa acest program se pot discuta la sediul centrului din Constanța”, explică dr. Mihaela Weis, medic specialist medicină internă din cadrul Centrului Medical GASTROMOND.