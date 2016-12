Primul născut, mai inteligent decât fraţii săi

Primul născut, mai inteligent decât frații săi

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În urma ultimelor cercetări realizate s-a constatat că primul născut al unei familii este mai inteligent decât frații săi mai tineri, informează Daily Mail. Primul născut are toate șansele să aibă un IQ mult mai ridicat decât următorii copii ai familiei. Oamenii de știință de la Universitate Vrije din Amsterdam au făcut acest studiu pe 650 de copii. Micuții au fost testați de trei ori până la împlinirea vârstei de 18 ani pentru a li se verifica IQ-ul. Studiul a arătat că nu există diferență între fete și băieți, singura diferență observată fiind aceea între primul născut și frații săi. S-a constatat că primul născut are cel mai ridicat IQ, fiind urmat de cel care are un singur frate mai mare. Există și alte studii care arată că cel de-al doilea copil este totuși favoritul familiei.