Primul ghid pentru bolnavii de hepatită

Organizația Mondială a Sănătății a emis astăzi primele recomandări pentru tratamentul hepatitei C. Noul ghid cuprinde nouă recomandări principale. Printre acestea se numără măsuri pentru creșterea numărului persoanelor supuse screeningului pentru infecția cu virusul hepatitic C, sfaturi pentru a diminua afectarea hepatică a celor infectați și pentru alegerea tratamentelor adecvate pentru infecția cronică cu virusul hepatitic C, potrivit sanatateatv.