Primul capitol al Legii reformei sistemului sanitar, făcut public

Ministerul Sănătății a postat astăzi pe site-ul www.ms.ro, secțiunea Forum Reforma în Sănătate, primul capitolul scris a noii Legi privind reforma sistemului sanitar care se referă la organizarea și funcționarea spitalelor.Acest prim capitol a fost elaborat în urma propunerilor care au rezultat din dezbaterile și conferințele organizate la începutul acestui an cu organizațiile profesionale, sindicale, politice și cu reprezentanții societăților civile.Titlul referitor la organizarea și funcționarea spitalelor are drept scop introducerea conceptului de autoguvernare a spitalului prin creșterea libertății manageriale care să permită eficientizarea activității.Prin prevederile acestui capitol se urmărește crearea posibilității reorganizării spitalelor, ca fundații, unități nebugetare, non profit, de utilitate publică. Decizia reorganizării aparține actualului administrator al spitalului care devine membru fondator unic al Fundației. De asemenea, se dorește reducerea birocrației prin coborârea nivelului de decizie la nivelul conducerii spitalului. Aceasta va avea libertatea de a decide, fără aprobări superioare, asumându-și responsabilitatea și respectând reglementările Ministerului Sănătății privind organizarea și funcționarea spitalelor, asupra angajării de personal, în conformitate cu normativele în vigoare, fără aprobarea Ministerului Sănătății sau alte constrângeri actuale; utilizării la capacitate maximă a resurselor tehnice și umane din spital prin acordarea asistenței medicale în regim privat, la cererea pacienților și remunerării medicilor și personalului medical în funcție de calitatea, complexitatea și volumul activității, pe baza rezultatelor obținute.Secretar de stat Vasile Cepoi, din cadrul Ministerului Sănătății, a anunțat că a solicitat reprezentanților spitalelor publice și private ca, până pe 11 aprilie 2012, să analizeze textul documentului și să facă propuneri de completare sau modificare a acestuia. În urma analizări propunerilor, se va redacta forma finală a textului în vederea supunerii în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății la Transparență decizională.