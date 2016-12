Primul ajutor în caz de insolaţie

Primul ajutor în caz de insolație

Riscul de a face insolație în sezonul cald este ridicat la persoanele care nu se protejează de efectele nocive ale soarelui. La primele semne de boală - creșterea temperaturii corporale, amețeli, dureri de cap, suferindul trebuie dus la umbră, după care trebuie să-i acorzi primul ajutor. Copiii și vârstnicii sunt cei mai expuși riscului de a face insolație. Insolația este consecința expunerii prelungite și necontrolate la soare, care se manifestă prin edem cerebral - hipertensiune intracraniană - sau hemoragii cerebrale. Febra și durerile de cap, semne ale insolației Primele manifestări clinice ale insolației constau în creșterea temperaturii corporale, stare de imobilitate, piele fierbinte și uscată, lipsa transpirației, puls rapid, tensiune arterială scăzută, cefalee, amețeală, dureri ale globilor oculari, congestia feței, respirație rapidă și slabă, neliniște, grețuri, vărsături, inapetență. „Dacă veți continua expunerea la soare, puteți adăuga rigiditatea cefei, uneori convulsii și stare de comă”, a declarat dr. Cristina Chivu, medic specialist în medicină generală. La primele semne de insolație, bolnavul trebuie scos de sub influența razelor solare și dus într-un loc umbrit, ventilat. Specialiștii vă sfătuiesc să culcați pacientul cu capul mai sus decât restul corpului, pentru a favoriza descongestionarea creierului. Apoi, descheiați cămașa sau scoateți tricoul pacientului, astfel încât gâtul și pieptul să fie descoperite pentru a putea aplica comprese cu apă rece pe gât, piept, dar și pe față, frunte, cap. Dacă aveți la îndemână o pungă cu gheață, puneți-o pe capul suferindului. „Compresele reci ajută la reducerea edemului cerebral”, ne-a explicat medicul specialist în medicină generală. Împachetările cu cearșafuri umede, de mare ajutor Dacă vă aflați pe stradă și cineva vă solicită ajutor, dacă nu aveți la îndemână apă rece, comprese sau gheață, improvizați un evantai cu care să-i răcoriți pacientului capul și pieptul. Dacă victima are febră peste 38 de grade Celsius, de mare ajutor sunt împachetările cu cearșafuri umede. În continuare i se dă accidentatului să bea apă și sucuri răcoritoare câte puțin și des, dar nu prea reci. „Hidratarea corespunzătoare se face prin administrarea de lichide pe gură, perfuzii cu glucoză, dacă starea pacientului nu permite, sau ser fiziologic. Nu se recomandă administrarea de băuturi alcoolice sau de stimulante de tipul ceaiului sau cafelei”, a atras atenția specialistul. Ca medicație îi puteți da aspirină sau vitamina C de 1.000 de miligrame. Dacă starea este gravă, se administrează hemisuccinat de hidrocortizon intravenos lent, doar sub supraveghere medicală. Pentru durerile de cap, persoanele care au făcut insolație pot lua un antinevralgic. Hidratați-vă corespunzător vara Funcțiile vitale trebuie urmărite continuu - puls, tensiune arterială, numărul respirațiilor. O atenție mare trebuie acordară bătrânilor, pacienților cu antecedente de boli cronice - afecțiuni cardiovasculare, insuficiență renală, boli pulmonare cronice etc., precum și celor ce fac tratamente cu diuretice sau copiilor. Pentru a preveni insolația, evitați să ieșiți din casă între orele 11,00-17,00, hidratați-vă corespunzător prin consumarea a cel puțin doi litri de apă pe zi, consumați alimente ușoare, multe fructe și legume. Dacă nu aveți de ales și trebuie să ieșiți afară, purtați pălării sau șepci, ochelari de soare și folosiți preparate cosmetice cu factori de protecție contra radiațiilor ultraviolete.