Primul ajutor în caz de insolaţie

Primul ajutor în caz de insolație

Insolația este provocată de expunerea îndelungată la razele soarelui, mai ales între orele 11 și 16, dar poate apărea și în cazul în care o persoană desfășoară activități fizice extenuante, într-o cameră cu temperatură ridicată. Persoanele cele mai afectate sunt cele care suferă de boli cardio-vasculare, cele obeze sau cu probleme hormonale sau de metabolism, persoanele cu boli cronice, cele care nu se pot acomoda cu un anumit tip de climă, copiii, vârstnicii. Dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, ne-a explicat că există mai multe trepte de supraîncălzire pe care le parcurge organismul. În prima fază - cea mai ușoară, corpul este slăbit, apar senzația de somnolență, amețelile, durerile de cap sau greața. Într-o astfel de situație, victima trebuie dusă într-o cameră răcoroasă și bine aerisită. I se dau băuturi reci, de preferat apă minerală sau plată, cu lămâie. În cazul supraîncălzirii medii, apar durerile mari de cap, greața, vărsăturile, lipsa de coordonare a mișcărilor, pierderea cunoștinței, creșterea temperaturii corpului, accelerarea bătăilor inimii și a respirației. În acest caz, victima trebuie dezbrăcată și înfășurată într-un cearceaf îmbibat cu apă rece, iar la cap i se pune o pungă cu gheață. De asemenea, la gât se pun comprese reci. Organismul este foarte afectat atunci când aveam de-a face cu șocul termic. Victima își pierde cunoștința, delirează, respirația și pulsul sunt accelerate, pielea este uscată sau acoperită de sudoare lipicioasă. În astfel de cazuri, primul ajutor se acordă ca în cazul supraîncălzirii medii, dar victima trebuie ținută sub supraveghere permanentă, pentru a nu-și înghiți limba. În cazul în care apar vărsăturile, capul trebuie întors într-o parte. De asemenea, dacă se impune, victima trebuie să fie reanimată. 