Primele transplanturi de inimă artificială realizate în luna iunie

Primele transplanturi de inimă artificială Jarvik 2000 vor fi realizate la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, cel mai probabil în luna iunie, de o echipă româno-italiană de medici specialiști. Pe lista de urgențe se află patru pacienți cu insuficiență cardiacă cronică. Prestigiosul chirurg cardiolog Mircea Bârsan de la Institutul Inimii a declarat că „data exactă a intervențiilor este în totalitate dependentă de programul echipei de medici chirurgi din Italia și de disponibilitatea acesteia pentru deplasarea de câteva zile la Cluj-Napoca”. Potrivit medicului, cei patru pacienți cu vârste între 50 și 60 de ani, o femeie și trei bărbați, se află sub îngrijiri medicale. Inima artificială Jarvik 2000, produsă în SUA, sub licență italiană, a fost omologată, recent, de Ministerul român al Sănătății. Aparatul are rolul de a pompa sângele, preluând, astfel, una dintre funcțiile de bază ale inimii.