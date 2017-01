Prima naştere sub hipnoză la Constanţa

Prima naștere sub hipnoză la Constanța

Nașterea sub hipnoză presupune eliminarea sau diminuarea semnificativă a durerii, accelerarea travaliului, precum și posibilitatea de a da viață unui copil sănătos, la care nu au ajuns substanțele chimice folosite în anestezia clasică. Noua metodă se practică și în țara noastră, iar la Constanța, o mămică va naște sub hipnoză, asistată de dr. ginecolog Viorel Cristurean și psihologul Camelia Alina Stavarache, peste o lună. Metodele naturale de naștere sunt promovate în rândul mămicilor din lume. Un element care pune proble-me importante în timpul nașterii este durerea, însoțită de emoții negative. Tocmai de aceea, o naștere naturală poate provoca teamă femeii însărcinate, aici intervenind decizia de a recurge la o metodă sau alta pentru a reduce suferința: nașterea sub apă, metoda Lamaze - prin care gravida învață gestionarea durerii în timpul travaliului sau nașterea sub hipnoză. Este o metodă nouă, care a intrat și în țara noastră, singura persoană care ajută mămicile să nască fără durere, prin hipnoză, fiind psihologul Camelia Alina Stavarache. Hipnoza nu are efecte secundare asupra gravidei Hipnoza este o stare modificată de conștiință, la fel de naturală ca și somnul, care poate fi aplicată la orice persoană cu inteligență normală. Capacitatea de a intra mai ușor sau mai greu în transă și profunzimea transei sunt înnăscute și diferă de la individ la individ. Starea de graviditate nu modifică profunzimea transei, ci doar rapiditatea intrării în stare atunci când motivația este foarte mare. „Hipnoza nu are niciun efect secundar asupra gravidei, iar complicațiile care ar putea să apară sunt doar de natură medicală. Nașterea sub hipnoză elimină durerea, accelerează travaliul și îți garantează un copil sănătos, la care nu au ajuns substanțele chimice folosite în anestezia clasică”, a precizat Camelia Alina Stavarache, care a asistat la zece nașteri în România. În Constanța, nicio gravidă nu a născut sub hipnoză, însă, luna viitoare, o pacientă a dr. Viorel Cristurean, medic ginecolog, va naște cu noua metodă. „Nu știu cum va fi, nu am mai asistat niciodată. Pacienta mea este prietenă cu psihologul și dorește să asiste și ea la naștere”, ne-a spus ginecologul. Întrebată dacă sunt situații în care nu se recomandă nașterea sub hipnoză, psihologul a explicat: „Dacă sarcina este cu probleme, cel mai probabil se va apela la cezariană. În principiu, orice persoană care primește avizul medicului de a naște pe cale naturală poate fi hipnotizată. Numai după ce îi măsurăm gradul de hipnotizabilitate, îi spunem dacă poate naște sub hipnoză sau nu”. Niciun alt medic de la malul mării nu a mai avut paciente care să nască sub hipnoză, după cum ne-a spus Camelia Alina Stavarache, luna viitoare fiind o premieră pentru Constanța. Beneficii ale hipnozei în obstetrică Folosirea hipnozei în obstetrică ajută la relaxarea fizică și psihică, elimină producerea unui blocaj al respirației sau circulației sanguine între mamă și făt. Un alt beneficiu este scurtarea travaliului. În fazele inițiale și intermediare, hipnoza reduce durerea prin scăderea anxietății și încordării, iar în etape mai avansate, produce analgezie și anestezie parțială sau totală. Hipnoza în obstetrică asigură o refacere post-operatorie ușoară, fără complicații și stimulează lactația. Tariful pentru nașterea sub hipnoză este, potrivit interlocutoarei noastre, „după posibilitățile pacientului, suma nefiind mai mare decât prețul unei nașteri obișnuite”, în medie 1.000 de euro într-o clinică privată.