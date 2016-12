Prima intervenţie laparoscopică la Spitalul Cernavodă

3

Operatie

Din pacate exista mult prea putini OAMENI ca domnul doctor Ahmed Berro! Rusine medicilor romani, care stau cu mainile in san, in timp ce pacientii romani sunt tratati excelent de medici straini, care nu se uita nici la bani, nici la persoana ci pur si simplu isi iubesc meseria! Din fericire am avut norocul de a fi domnul doctor Berro de garda cand am ajuns la urgenta in urma cu 6 luni, altfel, cel mai probabil eram intr-o stare deplorabila acum! In schimb, dupa doar 6 luni de la interventia chirurgicala ma simt excelent si vreau sa va spun ca doctorul egiptean la care merg la controalele periodice a declarat ca nu a vazut niciodata o operatie atat de frumos refacuta intr-un timp atat de scurt(dansul m-a vazut prima data la trei luni de la operatie si era convins ca au trecut cel putin 8-10 luni)! Toata admiratia din partea mea domnului doctor si ii doresc sa ramana neschimbat!