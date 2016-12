Premieră medicală: prima proteză de coste din lume!

In premiera mondiala, au fost imprimate, in format 3D, coaste destinate unui pacient cu cancer, de 54 de ani, operatia realizandu-se in Spania.Operatia chirurgicala a fost realizata la Spitalul Salamanca din Spania. Imprimarea implanturilor s-a produs in cadrul companiei medicale Anatomics, folosind un tip de imprimanta 3D de origine australiana, scrie Medical News Today.Pacientul suferea de o tumoare in cosul pieptului, iar specialistii au stiut ca operatia de reconstructie va fi una dificila, complexa si ca implanturile din titan, folosite in mod obisnuit, ar fi putut crea complicatii in timp.