Premieră medicală la Constanţa: o pacientă a beneficiat de reconstrucţia ambilor sâni

Premieră medicală la Constanța: o pacientă a beneficiat de reconstrucția ambilor sâni

Medicii plasticieni din cadrul Spitalului Județean Constanța au realizat o intervenție chirurgicală în premieră pentru Constanța - reconstrucție mamară bilaterală după cancer. Pacienta, o constănțeancă în vârstă de 45 ani, a suferit o intervenție mutilantă de amputație a ambilor sâni pentru un cancer mamar în urmă cu 4 ani. În urmă cu câteva zile a făcut primul pas pe drumul pentru recăpătarea feminității.Șapte constănțence a căror viață a devenit un calvar după ce au fost diagnosticate cu cancer mamar se bucură acum de o nouă șansă. Cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, toate mutilate de această boală necruțătoare, ele au beneficiat, gratuit, de operații de reconstrucție mamară.„Programul Național de reconstrucție mamară demarat în luna noiembrie a anului trecut a fost un real succes la Constanța. Primele șapte operații realizate s-au desfășurat în condiții optime și deja avem o constănțeancă ce a ajuns la finalul acestui proces medical, adică la etapa a doua a intervenției, cea în care am realizat reconstrucția propriu-zisă.În urmă cu câteva zile am realizat o premieră medicală pentru Constanța: o intervenție de reconstrucție mamară bilaterală după cancer.Pacienta are 45 de ani și a suferit o dublă mastectomie în urmă cu 4 ani, iar acum a primit avizul favorabil al medicului oncolog pentru a-și recăpăta feminitatea”, a precizat dr. Bogdan Caraban, coordonatorul secției de chirurgie plastică și reparatorie din cadrul Spitalului Județean Constanța.Liste de așteptare pentru operațiiDeși programul este abia în primul an de derulare, la Constanța s-au realizat și primele liste de așteptare pe care au fost înscrise paciente eligibile.Intervențiile sunt gratuite, numai că pacientele trebuie să se prezinte la spital cu documentele necesare, să fie asigurate și să treacă de etapele psihologice de pregătire.„Pe lista de așteptare s-au înscris deja mai multe paciente,însă noi mai avem buget pentru încă șapte astfel de intervenții chirurgicale. Bugetul total alocat acestui program la Constanța este de 35.000 de lei și sperăm că va continua și anul următor pentru a putea realiza cât mai multe operații.Pacientele vor fi evaluate multidisci-plinar: generalist, chirurg plastician, oncolog care pune indicația de cancer mamar, anatomo-patolog care spune ce fel de tumoare avem și dacă avem indicație de reconstrucție imediată și un psiholog sau psihiatru care va decela dacă pacienta este echilibrată din punct de vedere emoțional în așa fel încât să vedem dacă va trece peste această inter-venție. Este o intervenție chirurgicală de amploare, care, având în vedere terenul imuno-deprimat al pacientei, poate avea și complicații”, a precizat dr. Bogdan Caraban.Noul bloc de chirurgie, utilizat pentru operațiiÎn ceea ce privește desfășurarea intervențiilor chirurgicale de reconstrucție mamară, medicii spun că acestea se efectuează în cadrul blo-cului operator din secția de chirurgie reabilitată recent.„Intervenția a fost efectuată în blocul operator al secției de chirurgie generală, unde condițiile și materialele sanitare sunt noi. Faptul că circuitele sunt dotate cu materiale antiseptice reduce riscul infecțiilor post-operatorii și sporește gradul de vindecare”, a mai spus medicul.Unul dintre cei mai importanți factori care determină accesul la aceste intervenții chirurgicale este diagnosticul oncologic. Pacienta trebuie să fie declarată sănătoasă și să aibă cel puțin doi ani de la ultima intervenție chirurgicală.