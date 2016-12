PREMIERĂ la Constanţa. PRIMA PRELEVARE DE ORGANE: pacientul avea 30 de ani!

PREMIERĂ la Constanța. PRIMA PRELEVARE DE ORGANE: pacientul avea 30 de ani!

Premieră medicală pentru Constanța! Ieri a fost realizat prima prelevare de organe de la un pacient în vârstă de 30 de ani, aflat în moarte cerebrală. De la constănțean au fost prelevați rinichii și ficatul care au ajuns la Institutul Fundeni din Capitală pentru a salva mai multe vieți. Intervenția a fost realizată de o echipă de la Fundeni, cu ajutorul unei echipe de specialiști din cadrul Spitalului Județean Constanța.Medicii care au luat parte la ea fac parte din secțiile de terapie intensivă, neurochirurgie și din programul de transplant. "Pacientul a fost declarat cu moarte cerebrală marți, în jurul orei 19,30, pacient care era deja internat la Spitalul Județean de aproximativ 72 de ore. Acesta a fost internat pe secția de terapie intensivă într-o stare foarte gravă și a primit diagnosticul de anevrism cerebral. Pacientul era în evidențele spitalului încă de acum patru ani, de când a mai avut un accident vascular, deci starea lui era instabilă.Următorul pas de la diagnostic a fost acela de a se discuta cu familia pentru a lua consimțământul transplantării organelor. Le mulțumesc medicilor care au luat parte la această intervenție. Spitalul a intrat într-un circuit național de transplantare de organe, ceea ce înseamnă că suntem capabili să realizăm intervenții foarte importante și să sal-văm, astfel, vieți", a declarat managerul Spitalului Județean, Dănuț Căpățână.După ce medicii din secția de terapie intensivă au pus diagnosticul de moarte cerebrală, coordonatorul programului de transplant, dr. Marius Prăzaru, a discutat cu familia pentru con-simțământ. "Pacientul era cunoscut cu malformație ateriovenoasă cerebrală, admis în terapie intensivă cu comă de gradul III, pentru care în primele 24 de ore am realizat teste de apnee și electroencefalogramă, pentru a putea pune diagnosticul de moarte cerebrală, urmată apoi de prelevarea de organe. Am discutat cu familia și am susținut consimțământul prele-vării organelor, iar următorul pas a fost ca medicii de la secțiile de neurologie, chirurgie și terapie intensivă să ne ajute să îi susținem artificial funcțiile vitale", a declarat dr. Marius Prăzaru, coordonatorul programului de transplant din cadrul Spitalului județean Constanța.Pacientul a fost internat cu comă profundă, cu diagnosticul de accident vascular hemoragic, cunoscut cu aceste probleme încă din 2006. Testele de sânge pentru a vedea compatibilitatea donatorului constănțean au fost preluate la spitalul din Constanța și trimise pentru confirmare la Insti-tutul Fundeni din București. "80% din testele de sânge au fost realizate în spitalul de la noi, iar cele de compatibilitate preluate tot aici au fost trimise în capitală cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Constanța. Două echipe de medici de la Fundeni au ajuns miercuri dimineață și au prelevat organele.La ora 23,30 în seara de marți am primit confirmarea testelor de compatibilitate și atunci s-a început suportul pacientului. Intervenția s-a realizat în sala de politraumă a secției de ortopedie din spital și a fost un lucru extrem de pozitiv să primim vestea că au fost găsiți deja pacienți compatibili. Cel puțin trei pacienți cu insuficiență renală vor putea fi salvați în urma acestui transplant și cel puțin unul de ficat", a declarat dr. Victoria Bădărău, șefa secției de terapie intensivă a Spitalului Județean.