Premieră la Constanţa: două paciente operate gratuit pentru proteze la sân!

Premieră la Constanța: două paciente operate gratuit pentru proteze la sân!

Viața a două constănțence de 45 și 50 de ani, ambele supraviețuitoare ale cancerului la sân, se va schimba radical, începândde săptămâna viitoare. Acest lucru va putea fi posibil în urma unor intervenții gratuite de protezare mamară ce vor fi realizate de echipa medicală din cadrul secției de chirurgie plastică a Spitalului Județean Constanța.„Mutilate” de cancer la sân, mii de femei din toată țara își trăiesc neputincioase dramele. Pentru acestea, singura șansă la o viață normală este reconstrucția mamară, operație extrem de scumpă, ne-decontată de stat până anul acesta. Vestea bună este că, începând din luna septembrie, statul a alocat fonduri pentru un Program Național de Reconstrucție Mamară, bazat pe statisticile îngrijorătoare legate de cancerul la sân și intervențiile de mastectomie.Primele două constănțence care vor beneficia de această șansă au 45, respectiv 50 de ani și au trecut deja prin coșmarul pierderii unuia dintre sâni.„Începând de luni, vom da startul programului de protezare mamară și la Constanța. În acest sens, două constănțence, ambele victime ale cancerului mamar, vor beneficia de mastectomie și respectiv protezare mamară.La nivelul țării, după multe eforturi, s-a reușit ca aceste proteze mamare și expandere să fie decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Eram unele dintre puținele țări europene în care se considera că o astfel de intervenție este de natură estetică și nu se deconta.Acestea sunt total gratuite, numai că pacientele trebuie să se prezinte la spital cu documentele necesare, să fie asigurate și să treacă de etapele psihologice de pregătire.Există niște criterii de reconstrucție mamară. Sigur că nu vom face o operație unei paciente de 70 de ani cu multiple probleme asociate.Pacientele vor fi evaluate multidisciplinar: generalist, chirurg plastician, oncolog care pune indicația de cancer mamar, anatomo-patolog care spune ce fel de tumoare avem și dacă avem indicație de reconstrucție imediată și un psiholog sau psihiatru care va decela dacă pacienta este echilibrată din punct de vedere emoțional în așa fel încât să vedem dacă va trece peste această intervenție. Este o intervenție chirurgicală de amploare, care, având în vedere terenul imuno-deprimat al pacientei, poate avea și complicații”, a precizat dr. Bogdan Caraban, chirurg plastician în cadrul secției de chirurgie plastică din Spitalul Județean Constanța.Alte 20 de femei pe lista de așteptareCu un buget de 70.000 de lei, alocat prin Ministerul Sănătății, medicii con-stănțeni vor mai putea efectua alte 20 de operații de protezare mamară, toate până la sfârșitul acestui an.„Fiind o intervenție destul de cos-tisitoare, vom putea efectua încă 20 de astfel de operații până la sfârșitul acestui an. Deja am deschis o listă de așteptare pe care se pot înscrie constănțencele care au nevoie de aceste operații.Este foarte importante de precizat că acest buget se alocă anual, în funcție de numărul de locuitori și de numărul mastectomiilor realizate în anii anteriori. Una dintre pacientele pe care o vom o-pera are 5 ani de la operația de mastectomie și necesită o pregătire prealabilă. Cealaltă, puțin mai în vârstă, va trece printr-o mastectomie realizată de dr. Mihnea Avram. Urmează apoi să îi implantăm un expander tisular, adică o pungă goală pe care o vom monta sub mușchiul pectoral, și o umplem progresiv cu ser fiziologic în așa fel încât să obținem piele în exces ca să putem introduce un implant. După 3-4 luni de la această intervenție vom scoate acel expander și vom introduce un implant permanent”, a completat medicul.Segmentul de vârstă este la pacientele tinere și într-un stadiu incipient de boală.