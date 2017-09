Premieră în pregătirea medicilor de urgență

Daca înainte un medic rezident petrecea aproape două minute pentru a raporta câteva proceduri, cu ajutorul aplicației medEasy, timpul este redus la doar 40 de secunde. Acest lucru înseamnă în jur de 25 minute în plus în fiecare zi pentru fiecare tânăr medic pentru a trata pacienții. Aplicația medEasy este dezvoltată de DSU împreuna cu QUALITANCE.Departamentul pentru Situații de Urgență și QUALITANCE lansează aplicația mobilă medEasy, destinată medicilor rezidenți cu specializarea medicină de urgență, care îi va ajuta să-și îndeplinească și să monitorizeze activitățile și procedurile medicale mai rapid. Aplicația va facilita și colaborarea dintre aceștia și îndrumătorii lor, prin simplificarea mecanismului de verificare și validare.Tinerii medici, la finalul rezidențiatului, trebuie să facă dovada realizării procedurilor medicale aferente specialității pe care și-au ales-o. Recurgând la sistemul existent, un medic rezident petrece aproape două minute pentru a raporta cinci proceduri standard impuse, de pildă, de un caz precum este un stop cardio-respirator. Aplicația îi va permite medicului rezident să efectueze aceeași raportare în 40 de secunde, prin simplificarea procesului și a experienței pentru utilizator.Luând în calcul că un medic rezident de la Unitățile de Primiri Urgențe (U.P.U.) se confruntă zilnic, în medie, cu 20 de urgențe, aplicația mobilă de raportare și validare îi pune la dispoziție în jur de 25 de minute în plus pentru a trata pacienții în fiecare zi, ceea ce înseamnă aproximativ 15.000 de minute zilnic pentru toate U.P.U.-urile la nivel național. Aplicația eficientizează procesul de raportare și optimizează acțiunile utilizatorilor, având, în total, sute de mii de beneficiari – medici și pacienți.În viitor, aplicația va putea fi extinsă pentru a fi utilizată și de către ceilalți medici rezidenți, indiferent de specializarea lor.“Noua aplicație mobilă vine în sprijinul a 1000 de medici, simplificându-le activitatea și eficientizând-o, dar acționează și pentru beneficiul pacienților, deopotrivă, căci doctorii au la dispoziție mai mult timp pentru a-i trata. În consecință, aplicația mobilă de raportare și validare se aliniază cu angajamentul Departamentului pentru Situații de Urgență de a veni mai aproape de nevoile medicilor și ale pacienților, iar parteneriatul cu QUALITANCE a fost un pas în această direcție”, declară dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.“Astăzi, vedem cum tehnologia are aplicabilitate practică în viața de zi cu zi, într-un domeniu de elită în care, utilizată corect, poate contribui la salvarea de vieți. La QUALITANCE, credem în valorizarea tehnologiei în societate, pentru a genera un impact real pentru fiecare dintre noi. Suntem recunoscători că avem oportunitatea de a aduce experiența și cunoștințele noastre într-un proiect din cadrul unei ramuri atât de importante precum este medicina de urgență și că punem laolaltă două categorii de elită – medicii și programatorii – pentru a construi un viitor mai bun pentru noi toți”, declară Radu Constantinescu, Managing Partner QUALITANCE.Aplicația creată de QUALITANCE pentru DSU vine în sprijinul medicilor rezidenți și prin creșterea gradului de mobilitate (pot raporta direct de pe telefon, nu mai sunt dependenți de laptop sau desktop), înlăturarea riscului de a nu raporta toate procedurile, oferind, în același timp, notificări pentru validarea procedurilor de către medicul responsabil. Astfel, rezidenții le pot raporta rapid, de oriunde, imediat după execuție, pot vizualiza istoricul fiecărei proceduri și pot raporta direct grupuri de proceduri. Totodată, doctorul responsabil pentru validare primește o notificare și poate confirma execuția imediat.Prototipul aplicației mobile a fost demarat în septembrie 2016 în cadrul unui hackathon organizat de Google Developer Group București. În cadrul evenimentului, echipa QUALITANCE, formată din Adriana Avram, Șerban Chiricescu și Andrei Păduraru, a inițiat crearea acestei aplicații, sub îndrumarea unor medici de urgență care le-au fost mentori. Prototipul funcțional a fost implementat și testat în doar 17 ore, în timpul hackathon-ului, și finalizat ulterior, într-un efort susținut, de 5 luni, de către QUALITANCE.În cadrul parteneriatului cu Departamentul pentru Situații de Urgență, QUALITANCE a dezvoltat pro bono aplicația mobilă de raportare a procedurilor, destinată medicilor rezidenți care lucrează în Unitățile de Primiri Urgențe (U.P.U.). Aceasta se găsește pe Google Play Store și pe App Store.