Poveştile cutremurătoare ale copiilor abandonaţi în Spitalul Judeţean Constanţa

Poveștile cutremurătoare ale copiilor abandonați în Spitalul Județean Constanța

Copiii abandonați în spital din cauza unor boli foarte grave vor avea, de acum înainte, un înger păzitor. După ce a înfiat doi copii abandonați în spital, suferind de aceeași afecțiune gravă, un membru al Asociației „Dăruiește Aripi”, Adelina Toncean, a demarat un proiect de sprijin pentru acești micuți părăsiți.„Am ales să ne concentrăm pe acești copii pentru că este una dintre cele mai vulnerabile categorii. Când un copil se naște cu o afecțiune gravă, viața lui depinde de priceperea doctorilor și de cât de repede se intervine. Când un copil este abandonat, doar de noi depinde supraviețuirea lui. De aceea lansăm proiectul destinat acestei cauze. Avem deja un caz care ne-a dovedit că se poate, cazul lui Andrei.Acesta are vârsta de 1 an și jumătate și am reușit să ne organizăm împreună cu toate instituțiile abilitate și voluntari și să îi salvăm viața”, a precizat voluntara.Alina Vasea, președinta Asociației „Dăruiește Aripi”, a declarat că proiectul va fi pus în aplicare prin intermediul unei platforme online, pusă la dispoziția constănțenilor prin intermediul site-ului asociației.„Ne propunem să realizăm o platformă pe site-ul asociației pe care să facem cunoscute aceste cazuri și să aducem instituțiile la aceeași masă, să vedem unde sunt punctele vulnerabile, în așa fel încât să înțelegem rolul fiecărei instituții într-un astfel de caz. Ne dorim să vedem cine anunță cazurile de acest gen, cine se preocupă de ele mai departe. Vom scrie despre fiecare copil care va avea nevoie poate de bilet de avion pentru o operație, de un însoțitor voluntar atunci când trebuie să meargă la București pentru analize. Pe de altă parte, intenționăm să pregătim și asistenți maternali care să fie capabili să îngrijească acești copii după intervențiile chirurgicale la care vor fi supuși.Un copil abandonat nu poate fi scos din spital fără un temei legal, iar noi vrem să colaborăm cu DGASPC și cu toate instituțiile ca să facem posibile aceste lucruri.Acești copii vor putea beneficia și de un alt proiect de care asociația se ocupă în prezent, adică reabilitarea secției de terapie intensivă nou-născuți. Doar așa vor putea fi tratați în timp util pentru a fi salvați”, a precizat Alina Vasea.