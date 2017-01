Poţi să fii bolnav de hepatită şi să nu ai habar

Poți să fii bolnav de hepatită și să nu ai habar

Doar 10% dintre bolnavii infectați cu virusul hepatitei B și 20% dintre cei cu virusul hepatitei C resimt simptomele caracteristice afecțiunilor. În nenumărate cazuri, persoanele afectate descoperă că sunt bolnave după ani buni de la infectare, când deja afecțiunea este cronicizată, au apărut complicațiile, iar tratamentul necesar este mai complex. Pentru a putea preveni infectarea cu virusurile hepatice B și C, medicii vă sfătuiesc să fiți precauți în situațiile în care există risc de infectare. Hepatita este una dintre cele mai răspândite afecțiuni, fiind considerată de numeroși specialiști o problemă de sănătate publică. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății la nivel mondial sunt peste 500 de milioane de persoane infectate cu unul dintre virusurile hepatice B și C. Iar studiile specialiștilor români arată că în țara noastră ar fi aproximativ un milion de persoane bolnave. Cele mai multe însă nu știu că sunt infectate, a arătat Marinela Debu, președintele Asociației Persoanelor cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO), iar când descoperă este posibil să fie prea târziu. Periuța de dinți și forfecuța de unghii nu trebuie folosite la comun Boală infecțioasă, hepatita se transmite prin contact cu sângele unei persoane bolnave. Potrivit dr. Elena Dumea, medic infecționist în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, virusurile hepatice pot fi transmise prin transfuzie de sânge, prin folosirea periuței de dinți a unei persoane care are virusul și chiar prin supunerea la o procedură de endoscopie sau laparoscopie cu un aparat care nu a fost sterilizat corespunzător după ce a fost investigat un bolnav. Numeroși pacienți din țara noastră au fost infectați înainte de 1989 sau în perioada imediat următoare, în momentul în care au fost supuși la diverse intervenții chirurgicale sau au avut nevoie de transfuzii de sânge. O constănțeancă afirma, în cadrul întrunirii „Ziua mamei cu hepatită”, desfășurată la Fundația Baylor Marea Neagră, că a fost diagnosticată cu ambele virusuri hepatice în luna ianuarie 2009. Bănuiește că a contractat virusurile în urma unei intervenții chirurgicale suferite în 1990, pentru extracția unui rinichi - la acea dată a primit transfuzii de sânge de la trei donatori anonimi. Au trecut 19 de ani fără să-i fie depistată boala, deși între timp s-a prezentat în repetate rânduri atât la medicul de familie, cât și la diverși specialiști. Hepatita poate fi transmisă și prin acele de perfuzii sau prin cele pentru tatuaje, care nu au fost sterilizate corespunzător, prin contact sexual sau prin folosirea în comun a trusei de manichiură, de bărbierit - există situații, în Constanța, când boala a fost transmisă de la tată la fiu, prin utilizarea unei lame de ras. Dr. Elena Dumea a mai arătat că, în ultima perioadă, a constatat un număr considerabil de cazuri de infectare cu virusul hepatitei C în rândul familiilor marinarilor. „Avem cupluri în care sunt infectați ambii parteneri, dar nu putem preciza dacă cauza infectării au fost soțiile sau bărbații”, a arătat medicul. Trebuie precizat că, tocmai pentru a evita îmbolnăvirile, firmele de recrutare solicită marinarilor să se testeze pentru virusurile hepatice înainte de îmbarcare. Testări pentru depistarea hepatitei înainte de operații, la Iași și Brașov Expuși riscului de infectare sunt și cadrele medicale. De altfel, după cum a arătat Marinela Debu, medici chirurgi din Iași și Brașov au luat deja măsura testării pacienților pentru hepatitele B și C înainte de a intra în sala de operație. Au recurs la aceste măsuri după ce unii dintre colegii lor au contractat virusurile hepatice în urma unor intervenții chirurgicale. Inițiativa acestor medici este salutată de APAH-RO, fiind, până la urmă, o modalitate pentru ca românii să afle dacă sunt infectați, în condițiile în care, la nivel național, testarea este contra-cost, ba chiar la niște prețuri destul de piperate. Constănțenii au posibilitatea să-și facă gratuit testul pentru depistarea hepatitelor B și C prin programul desfășurat de Fundația Baylor Marea Neagră. Pentru mai multe detalii privind testarea și programări puteți apela 0371.312.200. În ediția următoare a cotidianului „Cuget Liber” vă vom prezenta mai multe detalii despre metodele de testare și aspectele pe care trebuie să le aveți în vedere în momentul în care vă decideți să vă testați.