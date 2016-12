Poţi fi bolnav de sifilis de ani buni, fără să ai habar

Poți fi bolnav de sifilis de ani buni, fără să ai habar

Sifilisul se ascunde sub simptomele altor boli

Anual, în Constanța sunt depistați aproximativ 300 de bolnavi de sifilis. Silențios, sifilisul se ascunde sub simptomele altor boli, astfel că puțini sunt cei care bănuiesc măcar că ar fi afectați. De cele mai multe ori, sunt diagnosticați când vin la medic pentru cu totul alte probleme. România se situează pe primul loc în UE la incidența sifilisului în rândul populației, arată statisticile Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Astfel, la nivel național sunt înregistrați, anual, în jur de 3.200 de bolnavi. La Constanța, potrivit reprezentanților Clinicii de Dermato-venerice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, sunt diagnosticați, anual, în jur de 300 de noi pacienți. Cu toate acestea, oamenii nu conștientizează că sifilisul este un pericol care îi poate pândi după colț și nu merg la medic pentru efectuarea analizelor. Află că sunt bolnavi când vor să se angajeze Potrivit statisticii realizate în secția constănțeană, de cele mai multe ori, sifilisul este depistat în momentul în care bolnavul se prezintă la medic pentru alte pro-bleme de sănătate. De asemenea, mai este diagnosticat și cu ocazia controlului medical periodic sau atunci când persoana vrea să se angajeze. Astfel se întâmplă în cazul bărbaților. În schimb, femeile află că au sifilis când rămân gravide. Dr. Gheorghe Nicola, medic dermato-venerolog, atrage atenția că este important ca depistarea să fie făcută în primul stadiu al bolii, pentru ca tratamentul să fie eficient, dar și pentru a preveni transmiterea la alte persoane. Simptomele nu spun cât de gravă e boala Considerat ca fiind boala cu transmitere sexuală cea mai răspândită, sifilisul are patru stadii de dezvoltare. Primul stadiu este caracterizat de apariția unei umflături roșiatice în zona expusă infecției (organe genitale, cavitatea bucală, rect). Aceasta are aproxi-mativ doi centimetri, nu este dure-roasă și dispare, de la sine, după aproximativ o lună. Această papulă poate fi însoțită și de inflamarea ganglionilor limfatici din zona inghinală, dar, la fel, fără a resimți durere. După aproximativ o lună, atât umflătura, cât și inflamarea ganglionilor dispar. Nu înseamnă însă că sifilisul s-a vindecat. Din contră, a trecut în stadiul secund, adică a început să se răspândească în organism. În această etapă, bolnavul resimte simptome comune cu alte afecțiuni, precum dureri de cap, disconfort general, lipsa apetitului, apariția unor erupții de culoare roșu-brun pe piele. Simptomele sunt generale, așa că, de cele mai multe ori, nu dau de bănuit. De altfel, și aceste simptome îi dau bătăi de cap pacientului între 3 săptămâni și 9 luni, după care dispar, fără a fi tratate. Poți trăi 50 de ani sau poți muri în 3 ani Infecția însă este încă prezentă în organism, a subliniat specia-listul. În acest moment, boala a ajuns în al treilea stadiu, cel latent. „Acest stadiu poate dura și până la 50 de ani. Este posibil să nu existe niciun simptom, dar persoa-na este încă purtătoare a bolii”, a adăugat medicul. Unii pot trăi ani buni cu boala în sânge. Însă, o treime din bolnavi dezvoltă sifilis terțiar. În nici trei ani, cad practic din picioare, căci sifilisul le poate distruge, în câțiva ani, toate organele, fără să bage de seamă. Apare febra, fără o boală care să o explice, durerile crunte, ulcere cu-tanate care nu se vindecă, tumori, boli de ficat. Totodată, poate fi afec-tat și sistemul nervos, ajungându-se chiar la pierderea memoriei, sistemul muscular și osos, riscul fiind paralizia. În acest stadiu, vindecarea nu mai este posibilă. Tratament gratuit Sifilisul este transmis, în 90% din situații, prin contact sexual neprotejat. Poate fi transmis și prin înțepături, mușcături, leziuni deschise ale pielii sau de la mamă la făt. Boala este depistată cu ajutorul unei testări serologice. Tratamentul este gratuit, atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele neasigurate. Terapia trebuie urmată din primul stadiu al bolii, pentru a fi eficientă.