Portocalele ajută la prevenirea îmbătrânirii pielii

Ştire online publicată Marţi, 19 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Consumul regulat de alimente bogate în vitamina C ajută la prevenirea îmbătrânirii pielii, arată un studiu britanic. Vitamina C sau acidul ascorbic se găsește în foarte multe fructe și legume ca portocalele, roșiile sau varza. Studiul a fost făcut pe patru mii de femei cu vârste între 40 și 74 de ani. Toate femeile au răspuns la întrebări legate de alimentația lor și au făcut un control dermatologic. Rezultatele au arătat că femeile care consumau vitamina C aveau mai puține riduri și o piele mai elastică. Faptul că vitamina C este un antioxidant este răspunsul la această descoperire. Astfel, vitamina produce colagen care ajută la întreținerea pielii.