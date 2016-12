Populaţia scade încet, dar sigur

Populația scade încet, dar sigur

În luna octombrie a anului în curs, numărul deceselor la nivel național a ajuns la 21.787, cu 3.080 de persoane decedate mai mult decât în luna septembrie. Potrivit datelor înregistrate de Institutul Național de Statistică (INS), în luna octombrie s-au născut 20.042 de copii, cu 1.414 mai puțin decât în septembrie. Excedentul numărului decedaților față de numărul născuților vii a determinat scăderea numărului populației în luna octombrie cu 1.745 de persoane. Conform INS, numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna octombrie a fost de 201 (10,0 copii sub un an la o mie născuți-vii), în creștere față de luna septembrie (185 de copii sub 1 an, decedați). De asemenea, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat în luna octombrie 15.272 de căsătorii (8,4 căsătorii la 1.000 locuitori), în scădere cu 2.749 de căsătorii comparativ cu luna precedentă. Prin hotărâri judecătorești definitive s-au pronunțat 1.649 divorțuri (0,90 divorțuri la 1.000 locuitori), cu 482 mai puțin decât în luna septembrie. Numărul născuților-vii a fost mai mare cu 797 în luna octombrie 2009 față de aceeași lună din 2008, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 385 față de luna octombrie 2008.