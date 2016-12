Pomelo, fructul minune care te ajută să slăbeşti!

Pomelo, fructul minune care te ajută să slăbești!

Ti-ai propus sa slabesti rapid pentru a arata senzational de sarbatori? Pomelo contine enzime care contribuie la digerarea rapida a alimentelor si la transformarea lor in energie, nu in depozite adipoase.In plus, acest fruct iti potoleste rapid foamea, te hidrateaza, te revigoreaza si inhiba pofta de mancare. Trebuie sa stii ca 200 de grame de pomeo iti furnizeaza doar 72 de calorii.Pomelo are proprietati antiaging, atat datorita continutului ridicat de vitamina C, cat si datorita antioxidantilor puternici care se regasesc in miez si coaja. In plus, acest fruct contine si spermidina, un compus care ajuta la refacerea celulelor pielii si incetineste imbatranirea, scrie ccplus.ro.