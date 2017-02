Polipii nazali, principala cauză a infecţiilor respiratorii repetate

Părinții fumători, un pericol pentru copii

Polipii nazali, principala cauză a infecțiilor respiratorii repetate

Polipii pe care îi știe toată lumea se numesc vegetații adenoide și se formează în spatele nasului. Aceștia există în mod natural și se pot hipertrofia (mări în volum), din cauza infecțiilor repetate și atunci pot duce la fel și fel de boli, din cauza volumului mare, prin secrețiile abundente ori prin complicații de vecinătate (otice sau afecțiuni traheobronșice).Rolul vegetațiilor adenoide este de barieră împotriva microbilor și a virusurilor, ajunși în nas și gât prin aerul respirat, precum și de producere de anticorpi împotriva infecțiilor determinate de agenții patogeni. Prin inflamarea vegetațiilor adenoide, apare adenoidita, o afecțiune frecventă la copii, mai ales la preșcolarii care frecventează colectivitatea.Adenoidita mai poate să apară și din cauza alergiilor respiratorii sau a noxelor. Părinții fumători, prin acest obicei, contribuie la inflamarea polipilor la copii. Una dintre cauzele adenoiditei este fumatul pasiv, precum și expunerea copiilor la particulele de fum, depuse pe hainele fumătorului. Adenoidita debutează cu obstrucție nazală, după care copilul începe să tușească agresiv și are secreții nazale abun-dente. Urmează înfundarea urechilor, dureri de cap și urechi, febră etc.„În cazul vegetațiilor adenoide, inițial, copilul nu se manifestă nicicum, e ca și cum ar avea amigdalele din gât inflamate. Vegetațiile adenoide devin patologice când există o infecție nazală, atunci copilul respiră pe gură. Când se instalează otitele seroase, respirația se face defectuos, din cauza volumului crescut. Copilul poate face frecvent rinosinuzite sau are mucișori tot timpul. Acesta are mereu secreții nazale sau este răcit timp îndelungat, efectiv nu se mai isprăvesc secrețiile. Când se întâmplă așa, este bine să avem o atitudine, chirurgicală de obicei”, explică dr. Carmen Mocanu, medic ORL-ist.Potrivit specialistului, dacă nu se intervine chirurgical, se face obstrucție nazală, se creează respirație orală prelungită, care crește masivul facial, cu alungirea feței.„Fața devine lungă, cu dezvoltarea mică a mandibulei și apare aspectul de cap de pasăre. Apoi, pot apărea fenomene de apnee pe parcursul somnului, din cauza obstrucției nazale, cu consecințele apneei: oboseală dimineața, lipsă de concentrare, modificări cardiovasculare (mai puțin la copii, dar totuși posibile). Afecțiunile legate de secrețiile abundente includ tot ce înseamnă complicațiile otitei seroase, hipoacuzie și tot ce înseamnă achiziționarea limbajului, progrese școlare (din cauză că cel mic nu aude bine), infecții rinosinuzale (secreții, complicații infecțioase de vecinătate)”, adaugă medicul ORL.Dacă cel mic stă frecvent cu gura deschisă, nu se odihnește noaptea cum trebuie, nu se poate concentra și nu este atent atunci când îi vorbiți, este irascibil și agresiv, acuză dureri de cap, mărește volumul la televizor, pentru a auzi mai bine, este indicat să mergeți la un medic ORL-ist, pentru un consult de specialitate, deoarece acesta poate avea respirație deficitară din cauza obstrucției nazale. Așadar, polipii pot fi inflamați. Netratată, adenoidita poate duce la sinuzită, bronșită, faringită, otită, conjunctivită și la alte complicații, care, în fond, ar putea fi evitate.Prin urmare, părinții fumători trebuie să renunțe la acest obicei, pentru sănătatea copiilor, să îl ducă pe cel mic la consultații ORL periodic, să trateze corect episoadele de răceală ale copiilor, să evite expunerea copiilor la alergeni și să respecte indicațiile medicilor, inclusiv când aceștia sunt de părere că tratamentul chirurgical este cel mai bun pentru tratarea adenoiditei.Nu lăsați la voia întâmplării afec-țiunile copiilor, aparent ușoare, care îl pot marca pe viață.