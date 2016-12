Policlinica Spitalului Judeţean intră în reparaţii capitale

Policlinica Spitalului Județean intră în reparații capitale

Pentru prima oară de la înființarea Spitalului Județean Constanța, Policlinica nr. 1 a unității sanitare va fi complet renovată. Investiția este asigurată de un sponsor, iar lucrările vor demara, cel mai probabil, săptămâna viitoare.Din cauza lipsei banilor necesari, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a început să caute soluții alternative pentru îmbunătățirea serviciilor oferite. Doi sponsori s-au arătat dispuși să facă investiții substanțiale în unitatea sanitară. Dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, spune că unul dintre sponsori este Fundația Scheherazade, organizație care are în derulare mai multe proiecte umanitare. „Este vorba despre fundația care a realizat secția de Chirurgie Cardiovasculară la Spitalul Budimex din București, iar acum va renova partea de ambulatoriu de specialitate”, a explicat dr. Căpățână.Noul ambulatoriu pentru copii va fi gata la începutul veriiParteneriatul spitalului județean cu fundația Scheherazade presupune reabilitarea capitală a părții de ambulatoriu dedicată copiilor. „Ieri (n.r. marți) am discutat cu constructorii lor și sperăm ca lucrările să înceapă săptămâna viitoare. În aproximativ două luni, adică cel mai probabil la începutul verii, renovarea se va finaliza. Urmărim ca policlinica să devină un spațiu propice consultațiilor pediatrice și vom realiza, inclusiv, un loc special de așteptare pentru micuți”, a declarat, ieri, managerul SCJU.Acesta a precizat că este pentru prima oară când se fac astfel de reparații în Policlinică. „De când există ambulatoriul, care este de aceeași vârstă cu spitalul, nu s-au făcut nici un fel de investiții.” Dr. Dan Căpățână a mai spus că vor fi renovate și cabinetele de consultații și se poartă discuții pentru achiziționarea de mobilier nou. Cât despre recompartimentarea ambulatoriului, conducerea spitalului susține că nu este necesară. Pe toată perioada lucrărilor, activitatea ambulatoriului se va desfășura în spațiile unde a fost departamentul de contabilitate. Policlinica nr. 1 ar putea fi privatizatăCu toate că ambulatoriul de specialitate al spitalului este aproape în permanență aglomerat, policlinica pierde mii de euro lunar din cauză că prestația pe serviciu este foarte mică și nu acoperă cheltuielile, a specificat dr. Căpățână. „Banii decontați de Casa de Asigurări de Sănătate sunt puțini și nu pot acoperi costurile. Noi pierdem lunar în jur de zece mii de euro din acest motiv. De aceea, cabinetele de medici specialiști care au contracte cu CJAS percep tarife mai mari, pentru a-și putea deconta cheltuielile”, a explicat managerul.Una dintre soluțiile care ar putea elimina din pierderile spitalului ar fi privatizarea policlinicii. „Am putea căuta un operator privat care să eficientizeze activitatea. Totul este, deocamdată, la nivel de discuții. Trebuie să găsim o soluție pentru ca pacienții să beneficieze de servicii de calitate, dar fără să scoată mulți bani din buzunar. Aceasta este realitatea. CJAS decontează foarte puțini bani față de valoarea reală a serviciilor”, a declarat șeful SCJU.Investiții de peste 100.000 de euro pentru dotări la OncologieCel de-al doilea sponsor care a luat decizia de a face investiții în spitalul județean este compania de cosmetice Avon, care a lansat, la nivel național, o campanie de strângere de fonduri pentru tratamentul și prevenția cancerului de sân. Din acest motiv, reprezentanții companiei doresc ca la finalul amenajării Secției de Oncologie a Spitalului de urgență Constanța, să investească în dotări. „Cei de la Avon vor să investească între 100 și 120 de mii de euro pentru achiziționarea de aparatură sau alte dotări de care are nevoie Secția de Oncologie”, a declarat dr. Căpățână. Managerul Spitalului Județean a ținut să mulțumească celor doi sponsori pentru investițiile făcute. „Este un exemplu de înalt civism. Eu consider că implicarea companiilor private și a fundațiilor care au acest scop în activități medicale de orice fel este un lucru extrem de important”, a adăugat dr. Căpățână.